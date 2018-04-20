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10:12 (мск), источник: Vesti.kz

Первый соперник Елеусинова в профи: Хочу вырубить его пораньше, но, черт возьми, это же олимпийский чемпион!

Американец Ноа Кидд (3−0−1, 2 КО), который станет первым соперником казахстанца Данияра Елеусинова в профи, рассказал корреспонденту Vesti.kz о своих ожиданиях от боя с олимпийским чемпионом.

Поединок полусреднего веса в формате шести раундов пройдет 28 апреля в андеркарте вечера бокса на арене «Барклайс» в Нью-Йорке, в главном событии которого встретятся американский средневес Дэниэл Джейкобс (33−2, 29 КО) и поляк Мацей Сулецки (26−0, 10 КО).

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22-летний Кидд дебютировал в профи в июле 2016 года. На его счету три победы (две нокаутом) и одна ничья. Все свои поединки он провел в родном штате Миссури.

— Ноа, какие ожидания от боя с Елеусиновым?

— Ну, во-первых, черт возьми, я буду биться с олимпийским чемпионом! Когда я услышал об этом неделю назад, сразу бросился в интернет, чтобы узнать, насколько хорош ваш боксер.

И знаете, он — крутой парень: у него интересная техника, он очень юркий — буду держаться от него на расстоянии, чтобы не попасть под особенно сильный удар.

— Что вы ждете от этого боя?

— Хорошего шоу. Когда мы выходим на ринг, мы знаем, что от нас ждут шоу. Я, конечно, хочу вырубить его пораньше, но я правда не знаю, как сложится весь поединок — тут никогда не угадаешь. Тем более, что у Елеусинова — богатый опыт в боксе. Мне придется постараться, чтобы уложить его в ринге, но я постараюсь.

— Кто для вас кумир в боксе?

— Флойд Мейвейзер. Мне нравится не только то, как он дрался на ринге, но и то, как он доказывает свои слова своими действиями. Он умеет привлечь внимание и в тоже время не разбрасывается словами — если он что-то сказал, то обязательно это сделает. Я опираюсь на него, но все же когда-нибудь я собираюсь стать лучшим, величайшим боксером из всех — ради своей семьи!

Ранее выбор Кидда в качестве соперника прокомментировали сам Елеусинов и его менеджер Зия Алиев, а английский журналист Майкл Бенсон назвал американца интересным испытанием для казахстанского боксера.

Напомним, 27-летний Елеусинов перешел в профессиональный бокс со второй попытки. В начале марта казахстанец подписал контракт с британским промоутером Эдди Хирном, который представляет интересы таких известных боксеров, как Энтони Джошуа, Келл Брук, Джордж Гроувз, Тони Белью, Амир Хан, Дэниэл Джейкобс (33−2, 29 КО) и другие.

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