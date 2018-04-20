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10:09 (мск), источник: Vesti.kz

«Любовник. Боец. Ценный». Что из себя представляет соперник Елеусинова по дебютному бою в профи

28 апреля на арене «Барклайс» в Нью-Йорке американский средневес Дэниэл Джейкобс (33−2, 29 КО) выйдет на ринг против поляка Мацея Сулецки (26−0, 10 КО). В андеркарте главного события дебютом в профи отметится олимпийский чемпион Данияр Елеусинов.

Ранее стало известно, что его соперником станет американец Ноа Кидд. Vesti.kz подготовили материал про этого парня.

Американец дебютировал на профессиональной арене в 2016 году. Он провел четыре боя, в трех из которых он смог одержать уверенную победу. Еще одна встреча закончилась ничьей.

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Выступая в своем дебютном бое, который прошел в Джефферсоне (США), Ноа уже во втором раунде победил Трэя Лабби техническим нокаутом. Три месяца спустя, в ответном поединке, он снова одержал над ним победу.

Последний же его бой состоялся 23 декабря и завершился техническим нокаутом в четвертом раунде из шести. В роли соперника выступил Сет Баслер.

Согласно информации, которая опубликована на официальном сайт зала, в котором тренируется спортсмен, любимым цветом Кидда является синий. Трудится он под девизом «Ничего, кроме работы, ты просто должен вложить всего себя в работу».

На спине у Ноа есть татуировка, на которой выбито его прозвище «Руки». Описывая себя тремя словами, боксер выразился так: «Любовник. Боец. Ценный».

В интервью корреспонденту Vesti.kz, спортсмен поделился, что в свободное от бокса время он занимается музыкой — создает треки в стиле R`n`B и рэп, а также он неплохо рисует. Главной же ценностью в жизни считает свою дочь.

«Я считаю, что человек должен развиваться в нескольких направлениях, нельзя замыкаться на одном. Потому что замыкаясь на одном, ты никогда не получишь полного развития.

Занимаюсь боксом ради того, что бы у моей дочери все было. Ее зовут Ноэль, и она на самом деле смысл моей жизни, — рассказал Кидд.

Напомним, что 6 марта, Елеусинов официально объявил о переходе в профессиональный бокс и подписал контракт с британским промоутером Эдди Хирном. По контракту с промоутером, в первый год Елеусинов проведет около семи поединков.

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