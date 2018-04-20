Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бритни Спирс исполнила «ковбойский» танец
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Минтранс планирует запретить перевозить детей в колясках в метро
Япония заявила протест России
На Землю упало нечто странное
Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Ак Барс
Футбол. Зарубежный
20:30
Нант
Ренн
Хоккей. НХЛ
02:30
Коламбус Блю Джэкетс1
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз1
Бостон Брюинз3
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия М
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Лион
Футбол. Зарубежный
22:00
Леганес
Депортиво
Футбол. Зарубежный
19.04
Леванте1
Малага0
Футбол. Зарубежный
19.04
Бетис1
Лас-Пальмас0
Футбол. Зарубежный
19.04
Лестер0
Саутгемптон0
Все события
В Сети появилась видеозапись перехвата ракеты «Томагавк» в Сирии
Суд изменил приговор Улюкаеву
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Сборная России проиграла шведам в первом матче Воробьева
Кубок Стэнли: Овечкин и Кузнецов принесли «Вашингтону» победу
Ольга Бузова вышла в свет в платье за 5 млн рублей
Поклонники подозревают, что Ксения Бородина увеличила губы
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
Скандал: новое фальшивое порно со знаменитостями
Российские «Терминаторы» пугают запад
Фоторепортажи
14«Тосно» лишил «Спартак» финала Кубка России
15ЦСКА взлетел до Лиги чемпионов
10:07 (мск), источник: Vesti.kz

Где купить билеты на бой Головкин — Мартиросян

18 апреля было официально объявлено о поединке казахстанского боксера Геннадия Головкина с американцем армянского происхождения Ванесом Мартиросяном, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 20 апреля, стало известно, что на этот поединок продано уже 4 329 билетов. Стоит отметить, что билеты поступили в продажу на следующий день после официального объявления боя. Минимальная цена одного билета составляет 53 доллара, а максимальная — 767 долларов. Самые дорогие места — в рингсайде. Приобрести билеты на поединок Головкин — Мартиросян можно здесь.

Читайте также
«Хорошо, что бой Головкина в мае вообще состоится». Бывший тренер GGG рассказал о бое 5 мая

Напомним, что бой Головкина и Мартиросяна пройдет 5 мая на арене StubHub Center в Карсоне — пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Все боксерские поединки проводятся на территории теннисного корта, который вмещает в себя восемь тысяч посадочных мест.

На этой арене в 2014 году Головкин во втором раунде нокаутировал мексиканца Антонио Рубио. Тогда этот бой собрал рекордное для StubHub количество зрителей — на поединок было продано 9 323 билета.

В этом поединке казахстанец будет защищать титулы WBC, WBA (Super) и IBO, а пояс IBF не будет стоять на кону по договоренности с организацией. После официального объявления Головкин назвал бой с Мартиросяном самым сложным в карьере, а американец пообещал шокировать мир. Тем временем, букмекеры уже начали принимать ставки на этот поединок.

"И 4,3 миллиона долларов уходят к нам". Команда Поветкина выиграла суд у Уайлдера за срыв боя в 2016 году
Сборная России проиграла шведам в первом матче Воробьева
Кубок Стэнли: Овечкин и Кузнецов принесли «Вашингтону» победу
СМИ: Сторона Поветкина потребует от Уайлдера опровержение лжи
Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
Вячеслав Фетисов: Кратчайший путь к чужим воротам — прямая
Федерер вошел в число 100 самых влиятельных людей
Два хоккеиста «Трактора» близки к переходу в СКА
Спорт-Экспресс
Авто
Тест самого загадочного вездехода СССР Сборку этого вездехода прекратили в 1991 году с развалом Советского Союза. Но часть оборудования машины до сих пор засекречена, потому что «Синие птицы» еще в строю — заменить их нечем. Нам повезло поездить на ЗИЛ-49061, чудом попавшем в частные руки
Кино
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ В Москве состоялось ежегодное мероприятие, посвященное предстоящему музыкальному событию
Hi-Tech
Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю.
Недвижимость
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь