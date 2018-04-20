Где купить билеты на бой Головкин — Мартиросян

Сегодня, 20 апреля, стало известно, что на этот поединок продано уже 4 329 билетов. Стоит отметить, что билеты поступили в продажу на следующий день после официального объявления боя. Минимальная цена одного билета составляет 53 доллара, а максимальная — 767 долларов. Самые дорогие места — в рингсайде. Приобрести билеты на поединок Головкин — Мартиросян можно здесь.

Напомним, что бой Головкина и Мартиросяна пройдет 5 мая на арене StubHub Center в Карсоне — пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Все боксерские поединки проводятся на территории теннисного корта, который вмещает в себя восемь тысяч посадочных мест.

На этой арене в 2014 году Головкин во втором раунде нокаутировал мексиканца Антонио Рубио. Тогда этот бой собрал рекордное для StubHub количество зрителей — на поединок было продано 9 323 билета.