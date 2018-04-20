Где купить билеты на бой Головкин — Мартиросян
18 апреля было официально объявлено о поединке казахстанского боксера Геннадия Головкина с американцем армянского происхождения Ванесом Мартиросяном, сообщает корреспондент Vesti.kz.
18 апреля было официально объявлено о поединке казахстанского боксера Геннадия Головкина с американцем армянского происхождения Ванесом Мартиросяном, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 20 апреля, стало известно, что на этот поединок продано уже 4 329 билетов. Стоит отметить, что билеты поступили в продажу на следующий день после официального объявления боя. Минимальная цена одного билета составляет 53 доллара, а максимальная — 767 долларов. Самые дорогие места — в рингсайде. Приобрести билеты на поединок Головкин — Мартиросян можно здесь.
Напомним, что бой Головкина и Мартиросяна пройдет 5 мая на арене StubHub Center в Карсоне — пригороде
На этой арене в 2014 году Головкин во втором раунде нокаутировал мексиканца Антонио Рубио. Тогда этот бой собрал рекордное для StubHub количество зрителей — на поединок было продано 9 323 билета.
В этом поединке казахстанец будет защищать титулы WBC, WBA (Super) и IBO, а пояс IBF не будет стоять на кону по договоренности с организацией. После официального объявления Головкин назвал бой с Мартиросяном самым сложным в карьере, а американец пообещал шокировать мир. Тем временем, букмекеры уже начали принимать ставки на этот поединок.