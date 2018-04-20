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10:01 (мск), источник: Vesti.kz

Сколько за первый день продано билетов на бой Головкин — Мартиросян

Стало известно, сколько уже билетов продано на бой казахстанского боксера Геннадия Головкина с американцем армянского происхождения Ванесом Мартиросяном, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, согласно информации ESPN, на этот поединок продано уже 4 329 билетов. Стоит отметить, что официально об этом бое было объявлено 18 апреля, а билеты поступили в продажу на следующий день. Минимальная цена одного билета составляет 53 доллара, а максимальная — 767 долларов. Самые дорогие места — в рингсайде.

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Бой Головкина и Мартиросяна пройдет 5 мая на арене StubHub Center в Карсоне — пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Все боксерские поединки проводятся на территории теннисного корта, который вмещает в себя восемь тысяч посадочных мест.

На этой арене в 2014 году Головкин во втором раунде нокаутировал мексиканца Антонио Рубио. Тогда этот бой собрал рекордное для StubHub количество зрителей — на поединок было продано 9 323 билета.

Напомним, в этом поединке казахстанец будет защищать титулы WBC, WBA (Super) и IBO, а пояс IBF не будет стоять на кону по договоренности с организацией. После официального объявления Головкин назвал бой с Мартиросяном самым сложным в карьере, а американец пообещал шокировать мир. Тем временем, букмекеры уже начали принимать ставки на этот поединок.

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