Сколько за первый день продано билетов на бой Головкин — Мартиросян

Так, согласно информации ESPN, на этот поединок продано уже 4 329 билетов. Стоит отметить, что официально об этом бое было объявлено 18 апреля, а билеты поступили в продажу на следующий день. Минимальная цена одного билета составляет 53 доллара, а максимальная — 767 долларов. Самые дорогие места — в рингсайде.

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Бой Головкина и Мартиросяна пройдет 5 мая на арене StubHub Center в Карсоне — пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Все боксерские поединки проводятся на территории теннисного корта, который вмещает в себя восемь тысяч посадочных мест.

На этой арене в 2014 году Головкин во втором раунде нокаутировал мексиканца Антонио Рубио. Тогда этот бой собрал рекордное для StubHub количество зрителей — на поединок было продано 9 323 билета.