В IBF прокомментировали информацию о лишении Головкина пояса чемпиона мира

Источник: Reuters

Вчера, 18 апреля, было официально объявлено, что соперником Головкина в бою 5 мая на арене StubHub Center в Карсоне, пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния), стал американец армянского происхождения Ванес Мартиросян. В поединке против Мартиросяна Головкин будет защищать титулы WBC, WBA (Super) и IBO, а пояс IBF не будет стоять на кону.

Ранее сообщалось о том, что Головкин в случае отказа от обязательной защиты пояса в бою с украинцем Сергеем Деревянченко (12−0, 10 КО) может лишиться титула. Позднее появилась информация о том, что GGG собирается выплатить IBF 20 тысяч долларов за то, что его не лишат пояса. При этом Деревянченко, скорее всего, станет для GGG обязательным следующим соперником.

«Головкин имеет право попросить об исключении, но он еще этого не сделал. Если Головкин сделает запрос, то совет IBF определит, будет ли он предоставлен или нет, а также на каких условиях запрос будут принят», — отметила Салазар.

Отметим, что билеты на поединок Головкина и Мартиросяна поступят в продажу уже сегодня. После официального объявления GGG назвал предстоящий бой самым сложным в карьере, а американец пообещал шокировать мир. Тем временем, букмекеры уже начали принимать ставки на этот поединок.