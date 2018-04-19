Стала известна стоимость билетов на бой Головкин — Мартиросян

Поединок в среднем весе пройдет 5 мая на арене StubHub Center в Карсоне — пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Во время боксерских боев площадка может вместить до 9 тысяч зрителей. На этой арене в 2014 году Головкин во втором раунде нокаутировал мексиканца Антонио Рубио. Тогда этот бой собрал рекордное для StubHub количество зрителей — на поединок было продано 9 323 билета.

Минимальная цена одного билета от сервиса Stubhub на бой Головкин — Мартиросян составляет 53 доллара, а максимальная — 767 долларов. Самые дорогие места — в рингсайде.