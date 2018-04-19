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19:04 (мск), источник: Vesti.kz

Стала известна стоимость билетов на бой Головкин — Мартиросян

Стала известна стоимость билетов на боксерский поединок между казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) и американцем армянского происхождения Ванесом Мартиросяном (36−3−1, 21 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Поединок в среднем весе пройдет 5 мая на арене StubHub Center в Карсоне — пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Во время боксерских боев площадка может вместить до 9 тысяч зрителей. На этой арене в 2014 году Головкин во втором раунде нокаутировал мексиканца Антонио Рубио. Тогда этот бой собрал рекордное для StubHub количество зрителей — на поединок было продано 9 323 билета.

Минимальная цена одного билета от сервиса Stubhub на бой Головкин — Мартиросян составляет 53 доллара, а максимальная — 767 долларов. Самые дорогие места — в рингсайде.

Напомним, в этом поединке казахстанец будет защищать титулы WBC, WBA (Super) и IBO, а пояс IBF не будет стоять на кону по договоренности с организацией. После официального объявления Головкин назвал бой с Мартиросяном самым сложным в карьере, а американец пообещал шокировать мир. Тем временем, букмекеры уже начали принимать ставки на этот поединок.

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