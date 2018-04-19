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16:09 (мск), источник: Vesti.kz

Американский журналист: Кто говорит, что Головкин боится Деревянченко, тот ничего не смыслит в боксе

Американский комментатор и редактор сайта Delcotimes.com Джек МакКаферри в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал выбор американского боксера Ванеса Мартиросяна (36−3−1, 21 КО) в качестве соперника для чемпиона мира по версиям WBA (Super) WBC IBF IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО).

Вчера, 18 апреля, было официально объявлено о том, что соперником Головкина по бою 5 мая на арене StubHub Center в Карсоне — пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния) стал американец армянского происхождения.

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«Кто говорит, что Головкин боится Деревянченко, тот ничего не смыслит в боксе. Сергей — это боксер, который провел 12 поединков, из которых ни один не имел хороший резонанс. Он не имеет никакого права давить на GGG. Сравните их авторитет и послужной список. К тому же, я сомневаюсь, что у Деревянченко есть больше шансов против Головкина, чем у Мартиросяна.

GGG поступил верно. Из всех доступных вариантов он выбрал наиболее прибыльного соперника. Ошибка «Канело» серьезно нарушила планы Головкина. В данный момент он имеет полное право выбирать оппонента на свое усмотрение", — отметил МакКафферри.

В поединке против Мартиросяна Головкин будет защищать титулы WBC, WBA (Super) и IBO, а пояс IBF не будет стоять на кону, так как он договорился об отсрочке поединка с обязательным претендентом по этой линии украинцем Сергеем Деревянченко (12−0, 10 КО).

Отметим, что билеты на поединок Головкина и Мартиросяна поступят в продажу уже сегодня. После официального объявления GGG назвал предстоящий бой самым сложным в карьере, а американец пообещал шокировать мир. Тем временем, букмекеры уже начали принимать ставки на этот поединок.

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