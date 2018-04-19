Боксер Усик вспомнил последнюю уличную драку со своим участием

«В 2008 году группа людей хотела нас побить, но у них ничего не получилось. Мы втроем побили человек десять. Они оттолкнули нашего друга и стали кричать: “Вы чего здесь ходите, фраеры. Сейчас пойдете нам сигареты покупать”. Ну, а мы не стушевались и стали бить их ногами», — рассказал спортсмен.