Боксер Усик вспомнил последнюю уличную драку со своим участием
Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Александр Усик вспомнил последнюю уличную драку со своим участием. Об этом он рассказал в интервью
Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Александр Усик вспомнил последнюю уличную драку со своим участием. Об этом он рассказал в интервью
«В 2008 году группа людей хотела нас побить, но у них ничего не получилось. Мы втроем побили человек десять. Они оттолкнули нашего друга и стали кричать: “Вы чего здесь ходите, фраеры. Сейчас пойдете нам сигареты покупать”. Ну, а мы не стушевались и стали бить их ногами», — рассказал спортсмен.
Боксер также оценил соперника, россиянина Мурата Гассиева. «Физически сильный парень, он молод и амбициозен. Ожидаю крутого боя. Я не обращаю внимания на то, что ему 24 года, а мне 31», — отметил Усик.
16 апреля украинский портал Sport.ua сообщил, что Усик отказался проводить бой с Гассиевым в России. Спортсмен должен был встретиться с россиянином 11 мая, однако поединок был перенесен