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16:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Боксер Усик вспомнил последнюю уличную драку со своим участием

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Александр Усик вспомнил последнюю уличную драку со своим участием. Об этом он рассказал в интервью Youtube-каналу «Отдушивдушу».

Источник: Reuters

«В 2008 году группа людей хотела нас побить, но у них ничего не получилось. Мы втроем побили человек десять. Они оттолкнули нашего друга и стали кричать: “Вы чего здесь ходите, фраеры. Сейчас пойдете нам сигареты покупать”. Ну, а мы не стушевались и стали бить их ногами», — рассказал спортсмен.

Во время загрузки произошла ошибка.

Боксер также оценил соперника, россиянина Мурата Гассиева. «Физически сильный парень, он молод и амбициозен. Ожидаю крутого боя. Я не обращаю внимания на то, что ему 24 года, а мне 31», — отметил Усик.

16 апреля украинский портал Sport.ua сообщил, что Усик отказался проводить бой с Гассиевым в России. Спортсмен должен был встретиться с россиянином 11 мая, однако поединок был перенесен из-за травмы Усика.

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