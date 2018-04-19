Данияр Елеусинов прокомментировал выбор американца без поражений для дебюта в профи-боксе
Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов перед дебютом среди профессионалов в
Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов перед дебютом среди профессионалов в
27-летний Елеусинов станет частью андеркарта
«Это мой первый бой, и я хочу набраться уверенности. Подобрали мне соответствующего соперника.
Добавим, что поединок Елеусинов — Кидд пройдет 28 апреля в рамках вечера бокса в
Отметим, что Елеусинова и Джейкобса связывает общий промоутер — британец Эдди Хирн. Казахстанец намерен строить карьеру в полусреднем весе, а контракт с компанией Matchroom Boxing рассчитан на три года.