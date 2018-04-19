Данияр Елеусинов прокомментировал выбор американца без поражений для дебюта в профи-боксе

27-летний Елеусинов станет частью андеркарта экс-чемпиона мира Дэниэла Джейкобса (33−2, 29 КО) и выступит в шестираундовом бою.

Читайте также Менеджер Елеусинова объяснил выбор непобежденного американца в качестве соперника для дебюта в андеркарте у Джейкобса

«Это мой первый бой, и я хочу набраться уверенности. Подобрали мне соответствующего соперника. По-моему, невысокого, среднего уровня соперник. Для первого боя, чтобы прочувствовать ринг и атмосферу профессионального бокса, подойдет», — рассказал Данияр.

Добавим, что поединок Елеусинов — Кидд пройдет 28 апреля в рамках вечера бокса в Нью-Йорке 28 апреля, а в главном событии Джейкобс встретится с поляком Мацеем Сулецки (26−0, 10 КО).