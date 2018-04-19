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14:46 (мск), источник: Vesti.kz

Данияр Елеусинов прокомментировал выбор американца без поражений для дебюта в профи-боксе

Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов перед дебютом среди профессионалов в Нью-Йорке поделился с корреспондентом Vesti.kz мнением о будущем сопернике — 22-летнем американце Ноа Кидде (3−0−1, 2 КО).

27-летний Елеусинов станет частью андеркарта экс-чемпиона мира Дэниэла Джейкобса (33−2, 29 КО) и выступит в шестираундовом бою.

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«Это мой первый бой, и я хочу набраться уверенности. Подобрали мне соответствующего соперника. По-моему, невысокого, среднего уровня соперник. Для первого боя, чтобы прочувствовать ринг и атмосферу профессионального бокса, подойдет», — рассказал Данияр.

Добавим, что поединок Елеусинов — Кидд пройдет 28 апреля в рамках вечера бокса в Нью-Йорке 28 апреля, а в главном событии Джейкобс встретится с поляком Мацеем Сулецки (26−0, 10 КО).

Отметим, что Елеусинова и Джейкобса связывает общий промоутер — британец Эдди Хирн. Казахстанец намерен строить карьеру в полусреднем весе, а контракт с компанией Matchroom Boxing рассчитан на три года.

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