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14:44 (мск), источник: Vesti.kz

Арум: Если реванша Головкин — «Канело» не будет, я поговорю с Леффлером о бое с Муратой

Промоутер японского средневеса Риоты Мураты (13−1, 10 КО) Боб Арум уверен, что бой его подопечного против чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) собрал бы аншлаг, сообщает Boxingscene.com.

Мурата, являющийся обязательным претендентом для обладателя титула WBA (Super) Головкина, защитил свой титул.

«Все мы за этот бой, включая Мурату. Я пока не обсуждал это с Томом Леффлером. Думаю, его приоритет по-прежнему — бой с «Канело». Если этого боя не случится, знайте, что тогда я поговорю с ним.

Нужно понимать, что в Японии никогда не видели такого боя с японским бойцом. Он получает невероятные рейтинги — больше, чем в бейсболе. Его последний бой смотрело 15 миллионов человек, и пиковая аудитория была 17 миллионов. Это в стране, где проживает 100 миллионов человек. Это нечто невероятное, как, например, в Супербоуле! Tokyo Dome вмещает 60 000 зрителей и, я думаю, он будет распродан, — сказал Арум.

Напомним, что накануне Головкин официально объявил о том, что 5 мая проведет бой против американца Мартиросяна. Поединок состоится на StubHub Center в Карсоне — пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния). В этом поединке казахстанец будет защищать титулы WBC, WBA (Super) и IBO, а пояс IBF не будет стоять на кону по договоренности с организацией.

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