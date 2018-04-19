Арум: Если реванша Головкин — «Канело» не будет, я поговорю с Леффлером о бое с Муратой

Мурата, являющийся обязательным претендентом для обладателя титула WBA (Super) Головкина, защитил свой титул.
«Все мы за этот бой, включая Мурату. Я пока не обсуждал это с Томом Леффлером. Думаю, его приоритет по-прежнему — бой с «Канело». Если этого боя не случится, знайте, что тогда я поговорю с ним.
Нужно понимать, что в Японии никогда не видели такого боя с японским бойцом. Он получает невероятные рейтинги — больше, чем в бейсболе. Его последний бой смотрело 15 миллионов человек, и пиковая аудитория была 17 миллионов. Это в стране, где проживает 100 миллионов человек. Это нечто невероятное, как, например, в Супербоуле! Tokyo Dome вмещает 60 000 зрителей и, я думаю, он будет распродан, — сказал Арум.
Напомним, что накануне Головкин официально объявил о том, что 5 мая проведет бой против американца Мартиросяна. Поединок состоится на StubHub Center в Карсоне — пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния). В этом поединке казахстанец будет защищать титулы WBC, WBA (Super) и IBO, а пояс IBF не будет стоять на кону по договоренности с организацией.