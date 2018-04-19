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13:54 (мск), источник: Sports.kz

В IBF ответили о текущем статусе титула Головкина

По информации WorldBoxingNews.net, Геннадий Головкин пока не подавал запроса в IBF о защите своего титула чемпиона мира в среднем весе в поединке с Ванесом Мартиросяном 5 мая, сообщает Sports.kz.

Ранее сторона обязательного претендента на данный пояс украинца Сергея Деревянченко протестовала против того, чтобы Геннадий в следующем бою встречался с Мартиросяном, а не с их боксером. Несмотря на попытки сгладить ситуацию, промоутеры GGG (Том Леффлер) и Деревянченко (Лу ДиБелла) остались недовольны, и в СМИ начали распространяться слухи о возможном лишении Головкина титула IBF.

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Однако, в настоящее время это не так. Боксера не лишат пояса, пока IBF не получили запроса от его команды. Как рассказала WorldBoxingNews.net представитель IBF Дженетт Саласар, казахстанец имеет право подать на исключение, подразумевающее отсрочку обязательной защиты титула, но пока шагов со стороны GGG предпринято не было.

— Головкин имеет право подать запрос на исключение, но пока он этого не сделал. Когда и если Головкин сделает такой запрос, Совет IBF определит, будет ли он предоставлен или нет, и на каких условиях.

Таким образом, опасность немедленно лишиться пояса IBF перед Головкиным пока не стоит, но учитывая потенциальный рематч с Саулем Альваресом в сентябре, Деревянченко может быть вынужден снова столкнуться с дальнейшим ожиданием.

В том случае, если GGG не предоставит IBF никаких гарантий, ближе к осени казахстанцу, возможно, придется выбирать между сохранением своего титула и прибыльным реваншем с «Канело».

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