Получили то, что хотели? Почему сейчас Мартиросян лучше Деревянченко в качестве соперника Головкина

Оппонент определен. Им стал не обязательный претендент от IBF Сергей Деревянченко, а забытый в последнее время Ванес Мартиросян. Чем он лучше того же Деревянченко в данный момент — в материале Vesti.kz.

Значит, Мартиросян. Получили то, что хотели. И следует сразу же пояснить, что «хотели» только команда Головкина. Любители бокса, настоящего, вряд ли остались довольны столь неоднозначным выбором. Живой интерес в последний месяц на самом деле подогревали другие имена: Джермалл Чарло, Сергей Деревянченко, Билли Джо Сондерс, Деметриус Андраде и так далее.

Трудно верилось в бой с топами, но надежда была. Например, вдруг Сондерс «запостановил» с травмой и спокойно готовился к супербою с GGG. Однако нет. Все-таки Мартиросян.

Понятно недовольство многих людей, которые следят за боксом. После объявления. Выбор команды Головкина действительно на первый взгляд странный. И первая мысль — уж лучше реально Деревянченко.

Безусловно, в плане качества и конкуренции украинский боксер предпочтительнее. Но это нам нужны «хлеб и зрелище». И объективными в этом вопросе мы вряд ли можем быть. На сложившуюся ситуацию следует смотреть глазами Тома Леффлера и всей команды GGG.

К слову, Мартиросян — далеко не топ, находящийся в самом соку, но и не убожество, как может изначально показаться. Так вот, о глазах Леффлера. Что он видит и почему выбор пал именно на этого трижды битого Ванеса?

На проведение майского поединка с участием GGG команда обладает довольно скромным бюджетом. И факт того, что HBO не будет транслировать событие по системе платных трансляций PPV, существенно усложняет задачу. По неофициальной информации, в активе на все про все — около миллиона долларов.

Значит, обеспечить топового бойца солидным запрашиваемым гонораром не получится. В такой момент сразу вспоминаются слова Григория Стангрита на эту тему.

«В прессе все говорят: “Сейчас как выйду, как покажу”, а за кулисами начинается выпрашивание совершенно неадекватно завышенного гонорара».

Трудно представить ситуацию, когда Андраде согласился бы выйти на ринг за условные 400 тысяч. Даже никакой американец Доминик Уэйд за неполные два раунда заработал 500 тысяч фиксированного оклада. К тому же на переговоры отводилось очень мало времени. А они, как правило, могут затянуться надолго, если на другой стороне стола — представитель известного боксера.

Это добавило нервозности. Форсированный поиск создал достаточно напряженную атмосферу в стане GGG. Подпирали мировые организации, наседали люди из СМИ, поклонники. И все шло к тому, что вряд ли будет большой поединок. На его эффективную промо-кампанию попросту не осталось бы времени. Это одна из причин, почему в ринге будет не Деревянченко.

Он — обязательный претендент. Встреча такого уровня требует соответствующих «предварительных ласк». И да, как бы тяжело это ни писалось, украинец представляет собой настоящую угрозу, а дополнительные риски GGG не нужны — впереди по-прежнему маячит жирное коммерческое предложение от команды «Канело».

Но опять-таки, это на бумаге бой с Сергеем Деревянченко был бы крутым событием. Обязательная защита титула с непобежденным пока претендентом, все дела. Только не стоит забывать, что профи-бокс — это бизнес. И деньги генерируют зрители. Так кого «купят»? Относительного ноунейма или более известную «продукцию»?

Деревянченко при всех его положительных качествах ни снискал пока славы в США. Его сложно даже привязать к какому-нибудь громкому имени из списка соперников. В общем, не заработаешь на нем. Тут нужен, как говорит Оскар Де Ла Хойя, маринад.

А задача Леффлера была как раз найти того, с кем можно было бы и без рисков спустить пар после полноценного тренировочного лагеря, и поднять с этого деньги. Вот тут и понятен выбор команды, а также смена арены с Вегаса на Лос-Анджелес.

Видимо, как раз в этот момент и шли переговоры с Мартиросяном. В Лос-Анджелесе его знают. Там проживает достаточное количество армян. И наверняка несколько тысяч захотят прийти и посмотреть на Ванеса, поболеть за своего. Арена StubHub Centre вмещает восемь тысяч зрителей, и есть шанс всю ее заполнить (не только армянами, кстати). Это всяко лучший вариант, нежели более вместительные T-Mobile или дом GGG — Madison Square Garden.

И дело десятое, что Мартиросян не бился два года, что не панчер и не абсолютный чемпион мира. Это нам, искушенным, его характеристика портит впечатление — команда GGG зато в плюсе и выкрутилась из ситуации. Тем более его оппозиция впечатляющая, имя «Ванес» муссировалось в СМИ.

Да, их можно критиковать. Альварес заварил эту кашу, а тот же Леффлер не совсем умело ее расхлебывал («слепил из того, что было»). Но мы не были в его условиях, чтобы советовать что-либо дельное. Для этого необходимо знать все подводные течения, чтобы не сбиться с нужного и правильного курса. Так что Мейвезер-младший им судья (если понимаете, о чем мы).