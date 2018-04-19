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12:41 (мск), источник: Vesti.kz

«Альварес подставил Головкина. Теперь ему нужно выпустить пар». Специалист прокомментировал бой GGG с Мартиросяном

Заслуженный тренер Казахстана по боксу Игорь Фель поделился с Vesti.kz своим мнением по поводу предстоящего между казахстанцем Геннадием Головкиным и американским боксером армянского происхождения Ванесом Мартиросяном.

— Понятия не имел о существовании такого боксера. Но прочитал, что он боксировал с Ларой и другими боксерами, а Лара — серьезный соперник, — рассказал Фель.

— Да, не все знают Мартиросяна, в связи с этим не стоило ли команде Головкина отказаться от предстоящего боя 5 мая, тем более он желаемой прибыли не принесет?

— А другие возможные претенденты по разным причинам соскочили, в том числе Сондерс. Его последнее время вообще не было слышно, тогда как Головкину свою подготовку необходимо было во что-то материализовать, выплеснуть пар, потому что человек в себе сконцентрировал всю энергию, которой необходимо дать волю. Это как снять крышку с кипящей кастрюли. В боксе такое случается. Например, при отмене каких-то соревнований устраиваются спарринги, приближенные к настоящим поединкам. Боксеры, не поехавшие на чемпионат мира, участвуют на вторичных турнирах, надо выпустить пар, это закон физиологии. Вот и Головкину необходимо отбоксировать хоть с кем-то. Как итог, нашли ему нового соперника с хорошим рекордом. Хотя финансовые потери избежать не удастся, одно дело боксировать в Madison Square Garden, и совсем другое — в пригороде Лос-Анджелеса. Это совсем разные уровни и деньги. Альварес подставил Головкина, лишив серьезного приработка.

— Вы думаете, Сондерс намеренно соскочил с боя против Головкина?

— Когда стало известно о втором бое Головкина и Альвареса, другие боксеры начали говорить Геннадию, что ему стоило биться с ними, а не с «Канело». А как дисквалифицировали мексиканца, все вдруг пропали. Куда исчезли Сондерс, Чавес-младший? Тишина или отговорки. Поэтому Гене нужно отбоксировать 5 мая, а потом искать серьезного соперника.

— К примеру, биться с «Канело» в сентябре?

— Почему нет? Интриги будет больше, стоимость боя в разы повысится. Правда, возможны и подковерные игры — кто-то кому-то может дорогу перейти.

— Часть любителей бокса была не прочь увидеть 5 мая бой Головинка с Деревянченко, он Вам был бы интересен? Этот поединок не был бы в одну калитку?

— Нет, что вы. Серега — крепкий парень, хороший боксер. Но у Гены большой опыт, который, конечно же, помог бы победить. Деревянченко только четвертый год проводит на профессиональном уровне. Сергей пока не наработал на имидж. Чтобы рассчитывать на бой с Головкиным, ему необходимо пару-тройку поединков провести с именитыми боксерами. Это только Ломаченко позволили второй бой провести за чемпионский титул. Ну, Вася — талантливый парень. На мой взгляд, Ломаченко — один из величайших боксеров всех времен и народов.

— То есть в будущем бой Головкин — Деревянченко вполне реален?

— Все будет зависеть от физического состояния Геннадия. Мы же не знаем, как он себя будет чувствовать в дальнейшем, возраст есть возраст. Если 35 лет — самый расцвет мужчины (концентрация ума, силы и скорости), то потом становится тяжелее, и приходится боксировать на опыте.

— Если у вас был бы выбор, какой бой посмотрели бы: Головкин — Мартиросян, или Головкин — Деревянченко?

— Конечно, посмотрел бы бой с Деревянченко. Американский тренер, естественно, не поймет. Скажет, какой Деревянченко. А я прекрасно знаю Сергея как боксера, выступал за сборную Украины, а также во Всемирной серии бокса, все бои выиграл. Поэтому мне как специалисту этот поединок был бы интересен. Бои Мартиросяна я не видел. А если и видел, то, скорее всего, не обратил на него внимание.

Напомним, поединок Головкин — Мартиросян пройдет 5 мая на арене StubHub Center в Карсоне — пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния). В этом поединке казахстанец будет защищать титулы WBC, WBA (Super) и IBO, а пояс IBF не будет стоять на кону по договоренности с организацией.

Получили то, что хотели? Почему сейчас Мартиросян лучше Деревянченко в качестве соперника Головкина
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