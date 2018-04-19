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Пакьяо создаст новую криптовалюту PAC Token
Боксер Мэнни Пакьяо рассказал о своих планах. 39-летний филиппинец создаст свою криптовалюту под названием PAC Token.
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Боксер Мэнни Пакьяо рассказал о своих планах. 39-летний филиппинец создаст свою криптовалюту под названием PAC Token.
Пакьяо займется новым делом в партнерстве с сингапурской компанией Global Crypto Offering Exchange.
Криптоденьги PAC Token появятся в этом году. Новая валюта позволит болельщикам покупать товары с символикой Пакьяо и общаться с ним онлайн.