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12:25 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Пакьяо создаст новую криптовалюту PAC Token

Боксер Мэнни Пакьяо рассказал о своих планах. 39-летний филиппинец создаст свою криптовалюту под названием PAC Token.

Источник: Reuters

Пакьяо займется новым делом в партнерстве с сингапурской компанией Global Crypto Offering Exchange.

Криптоденьги PAC Token появятся в этом году. Новая валюта позволит болельщикам покупать товары с символикой Пакьяо и общаться с ним онлайн.

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