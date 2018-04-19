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12:38 (мск), источник: Vesti.kz

Получивший запрет на бой с Головкиным мексиканец выступит у него в андеркарте

Непобежденный мексиканец Хайме Мунгуйя (28−0, 24 КО) выступит в андеркарте боя между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) и американцем Ванесом Мартиросяном (36−3−1, 21 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Подтверждающее фото из Лос-Анджелеса Мунгуйя опубликовал в своем аккаунте в Instagram, написав, что он готов к бою 5 мая, а также подтвердив в комментариях, что поединок будет в андрекарте у Головкин — Альварес.

Напомним, ранее мексиканец рассматривался в качестве соперника Головкина вместо попавшегося на допинге Сауля «Канело Альвареса, но Атлетическая комиссия Невады не дала разрешение.

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Напомним, 5 мая Головкин проведет бой против американца Ванеса Мартиросяна, он состоится на арене StubHub Center в Карсоне — пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния). В этом поединке казахстанец будет защищать титулы WBC, WBA (Super) и IBO, а пояс IBF не будет стоять на кону по договоренности с организацией. Билеты поступят в продажу уже сегодня. После официального объявления Головкин назвал бой с Мартиросяном самым сложным в карьере, а американец пообещал шокировать мир. Тем временем, букмекеры уже начали принимать ставки на этот поединок.

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