Получивший запрет на бой с Головкиным мексиканец выступит у него в андеркарте

Подтверждающее фото из Лос-Анджелеса Мунгуйя опубликовал в своем аккаунте в Instagram, написав, что он готов к бою 5 мая, а также подтвердив в комментариях, что поединок будет в андрекарте у Головкин — Альварес.

Напомним, 5 мая Головкин проведет бой против американца Ванеса Мартиросяна, он состоится на арене StubHub Center в Карсоне — пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния). В этом поединке казахстанец будет защищать титулы WBC, WBA (Super) и IBO, а пояс IBF не будет стоять на кону по договоренности с организацией. Билеты поступят в продажу уже сегодня. После официального объявления Головкин назвал бой с Мартиросяном самым сложным в карьере, а американец пообещал шокировать мир. Тем временем, букмекеры уже начали принимать ставки на этот поединок.