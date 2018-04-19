«Хотелось бы увидеть штраф Альвареса». Промоутер считает, что от дисквалификации «Канело» пострадал только Головкин

«В этой ситуации проигравшими оказались только члены команды Головкина и сам Геннадий, который готовился к бою 5 мая и оказался в центре этого скандала. Конечно, после случившегося хотелось бы увидеть штраф для Сауля Альвареса, но в любом случае мы уважаем любое решение комиссии», — цитирует Леффлера The New York Post.

Напомним, реванш Головкина и Альвареса, чей первый бой завершился скандальной ничьей, был запланирован на 5 мая, но мексиканец попался на допинге и накануне был дисквалифицирован до середины августа. Вместо «Канело» соперником GGG станет американец Ванес Мартиросян — поединок пройдет 5 мая на арене StubHub Center в Карсоне — пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния). В этом бою казахстанец будет защищать титулы WBC, WBA (Super) и IBO, а пояс IBF не будет стоять на кону по договоренности с организацией. Букмекеры уже начали принимать ставки на этот поединок.