Почему Головкину по-прежнему грозит потеря титула IBF

По данным СМИ, Головкин собирается выплатить Международной федерации бокса (IBF) 20 тысяч долларов за то, что его не лишат пояса. При этом украинец Сергей Деревянченко (12−0, 10 КО), скорее всего, станет для GGG обязательным следующим соперником.

Учитывая, что в правилах IBF предусмотрен только один запрос на отсрочку обязательной защиты чемпионского звания, то титул организации скорее всего не будет стоять на кону второго поединка между Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО) — ожидается, что реванш состоится 15-го сентября.

Промоутер Деревянченко Лу Дибелла имеет право в течение 72 часов обжаловать просьбу Головкина.