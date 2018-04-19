Почему Головкину по-прежнему грозит потеря титула IBF
Чемпиону мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанцу Геннадию Головкину (37−0−1, 33 КО)
Чемпиону мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанцу Геннадию Головкину (37−0−1, 33 КО)
По данным СМИ, Головкин собирается выплатить Международной федерации бокса (IBF) 20 тысяч долларов за то, что его не лишат пояса. При этом украинец Сергей Деревянченко (12−0, 10 КО), скорее всего, станет для GGG обязательным следующим соперником.
Учитывая, что в правилах IBF предусмотрен только один запрос на отсрочку обязательной защиты чемпионского звания, то титул организации скорее всего не будет стоять на кону второго поединка между Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО) — ожидается, что реванш состоится 15-го сентября.
Промоутер Деревянченко Лу Дибелла имеет право в течение 72 часов обжаловать просьбу Головкина.
Напомним, поединок Головкин — Мартиросян пройдет 5 мая на арене StubHub Center в Карсоне — пригороде