По прозвищу «Кошмар» и победитель Брэдли, Траута, Берто. Что нужно знать о следующем сопернике Головкина

Переезд в США

Мартиросян родился в Армении, но в 1990 году, когда ему было четыре, семья эмигрировала в США. В новом доме, которым стал город Глендейл в штате Калифорния, Ванес и сделал первые шаги в боксе. В спорте он оказался в семь лет, а в средней школе его перевели на домашнее обучение, чтобы он мог уделять еще больше времени тренировкам.

Бокс у Ванеса Мартиросяна — в генах. Его отец Норик сам в прошлом был боксером, но совмещал спорт с работой на заводе. После переезда в США он отдал сына на бокс по банальной причине — зал находился рядом с домом.

В 2004 году, благодаря выигранному бою с Андре Берто из Гаити, Мартиросян занял прочную позицию в Олимпийской сборной США. До этого он восемь раз становился победителем на национальных чемпионатах. Во время квалификационных боев за получение места в сборной США, и путевку на Олимпийские игры, избивал всех своих высокорейтинговых соперников, за что и получил прозвище «Кошмар».

Молодой cпортсмен победил нескольких действующих чемпионов во время этих соревнований, так в списке его побед стоит нынешний чемпион WBC в полусреднем весе Тимоти Брэдли и чемпион WBC в полусреднем весе Андре Берто.

На Олимпийских играх в том же году, он представлял США в полусреднем весе. Он вошел в историю, как первый армянин, который представлял США на Олимпийских играх. В тоже время в сборную входили такие звезды мирового бокса, как Андре Уорд и Андре Диррел. Самыми знаковыми победами в его любительской карьере считаются победы над Остином Траутом, которого он выиграл три раза, Андре Берто и Тимоти Брэдли.

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В возрасте 20-ти лет, Мартиросян перешел в профессионалы, начав работу с компанией Боба Арума — Top Rank. Арум тогда заявил, что Мартиросян — несомненный талант и будущая звезда. Первые свои 18 поединков он провел против низкорейтинговых боксеров.

Профессиональная карьера

19 декабря 2009 года Ванес провел свой первый титульный поединок. В поединке за титул Северной Америки по версии NABF и WBO NABO, Мартиросян в третьем раунде победил Вилли Ли техническим нокаутом. Через полгода на стадионе «Янкис», Мартиросян встретился с непобежденным американцем, Джо Грином (22−0). Тот бой Мартиросян выиграл по очкам и завоевал интернациональный титул чемпиона мира по версии WBA. Победа стала 28-й по счету и 17-й нокаутом.

Всего в рекордах спортсмена — 40 боев, 36 из которых завершились победой, три поединка завершил вничью, а в своей последней встрече, которая состоялась в 2016 году, Ванес потерпел первое поражение. Он проиграл кубинцу Эрисланде Ларе в бою за пояс чемпиона мира по версии WBA и IBO в первом среднем весе.

Еще два поражения Мартиросян потерпел в боях против своих соотечественников Деметриуса Андраде и Джермелла Чарло, которые стояли в списке возможных соперников GGG на поединок 5 мая.

В феврале 2018 года Мартиросян получил памятную грамоту от мэра города Глендейл, в которой сообщество города поблагодарило Ванеса, за труд и упорную работу. Также у спортсмена имеется грамота от сообщества армян города Лос-Анджелес. Именно поддержка сообщества армян Калифорнии позволила Мартиросяну сделать заявление о том, что если GGG согласится провести с ним бой, то «армяне заполнят арену».

Ванес стремится занять прочное место на мировом Олимпе бокса. В интервью LA Times, спортсмен заявил:

«Любовь к боксу заставила меня идти вперед. Я начал заниматься боксом с семи лет, поэтому, если я все еще могу что-то сделать, зачем останавливаться? Если я смогу выиграть титул, то когда я умру, люди будут помнить мое имя. Ведь все великие боксеры мира до сих пор в памяти людей, и люди говорят об боях».