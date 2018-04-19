Глава WBC: Мартиросян может победить Головкина, ведь против чемпиона работает множество отвлекающих факторов

«Мартиросян — очень опытный боец. Он встречался и побеждал очень сильных соперников. Он был нашим “серебряным” чемпионом. Последние пять соперников, которым мы предложили бой с Мартиросяном, отказались боксировать с ним. Он долгое время ожидал отборочного поединка, но неожиданно получил шанс побороться за титул в среднем весе. Он может победить Головкина, ведь против чемпиона работает множество отвлекающих факторов», — сказал Сулейман.
«Лучше радуйтесь, что 5 мая будет бокс. Хорошо, что в этот день состоится чемпионский бой. Это важно для спорта», — добавил глава WBC, отвечая на критику в адрес Головкина за выбор оппонента.
Напомним, поединок Головкин — Мартиросян пройдет 5 мая на арене StubHub Center в Карсоне — пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния). В этом поединке казахстанец будет защищать титулы WBC, WBA (Super) и IBO, а пояс IBF не будет стоять на кону по договоренности с организацией. Билеты поступят в продажу уже сегодня. После официального объявления Головкин назвал бой с Мартиросяном самым сложным в карьере, а американец пообещал шокировать мир. Тем временем, букмекеры уже начали принимать ставки на этот поединок.