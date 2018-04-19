Глава WBC: Мартиросян может победить Головкина, ведь против чемпиона работает множество отвлекающих факторов

«Мартиросян — очень опытный боец. Он встречался и побеждал очень сильных соперников. Он был нашим “серебряным” чемпионом. Последние пять соперников, которым мы предложили бой с Мартиросяном, отказались боксировать с ним. Он долгое время ожидал отборочного поединка, но неожиданно получил шанс побороться за титул в среднем весе. Он может победить Головкина, ведь против чемпиона работает множество отвлекающих факторов», — сказал Сулейман.

«Лучше радуйтесь, что 5 мая будет бокс. Хорошо, что в этот день состоится чемпионский бой. Это важно для спорта», — добавил глава WBC, отвечая на критику в адрес Головкина за выбор оппонента.