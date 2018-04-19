Попавшийся на допинге перед боем с Головкиным «Канело» не вступил в программу «Чистый бокс»

При этом президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман сказал, что Альваресу необходимо вступить в программу сразу же, чтобы сохранить свое место в рейтинге и иметь возможность оспаривать титул WBC в поединке с казахстанцем Геннадием Головкиным.

Напомним, реванш Головкина и Альвареса, чей первый бой завершился скандальной ничьей, был запланирован на 5 мая, но мексиканец попался на допинге и накануне был дисквалифицирован до середины августа. Вместо «Канело» соперником GGG станет американец Ванес Мартиросян — поединок пройдет 5 мая на арене StubHub Center в Карсоне — пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния). В этом бою казахстанец будет защищать титулы WBC, WBA (Super) и IBO, а пояс IBF не будет стоять на кону по договоренности с организацией. Букмекеры уже начали принимать ставки на этот поединок.