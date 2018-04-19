«Деревянченко и так получил лучший пиар в своей карьере». Промоутер Головкина ответил на критику за выбор соперника

Причиной стал твит журналиста YahooSports Криса Манникса, который считает, что Головкин должен проводить бой не с американцем Ванесом Мартиросяном (36−3−1, 21 КО), а с обязательным претендентом по линии IBF украинцем Сергеем Деревянченко (12−0, 10 КО).

«Промоутер Головкина Том Лоффлер, говоря, что Мартиросян, который не дрался два года и проиграл свой последний бой, более продаваемый, чем обязательный претендент Деревянченко, смешон. Они избегают Деревянченко, это очевидно», — написал Манникс в «Твиттере».

«Я, как правило, не веду дискуссий с журналистами в социальных сетях. Но говорить, что Головкин уклоняется, непростительно. Сегодня билеты продаются очень хорошо, и Ванес Мартиросян определенно более выгоден, особенно в Лос-Анджелесе! Обязательный претендент (Деревянченко — прим. ред.) из-за упоминаний Головкина итак получил лучший пиар в своей карьере», — ответил Леффлер.