«Деревянченко и так получил лучший пиар в своей карьере». Промоутер Головкина ответил на критику за выбор соперника

Причиной стал твит журналиста YahooSports Криса Манникса, который считает, что Головкин должен проводить бой не с американцем Ванесом Мартиросяном (36−3−1, 21 КО), а с обязательным претендентом по линии IBF украинцем Сергеем Деревянченко (12−0, 10 КО).
«Промоутер Головкина Том Лоффлер, говоря, что Мартиросян, который не дрался два года и проиграл свой последний бой, более продаваемый, чем обязательный претендент Деревянченко, смешон. Они избегают Деревянченко, это очевидно», — написал Манникс в «Твиттере».
«Я, как правило, не веду дискуссий с журналистами в социальных сетях. Но говорить, что Головкин уклоняется, непростительно. Сегодня билеты продаются очень хорошо, и Ванес Мартиросян определенно более выгоден, особенно в Лос-Анджелесе! Обязательный претендент (Деревянченко — прим. ред.) из-за упоминаний Головкина итак получил лучший пиар в своей карьере», — ответил Леффлер.
Напомним, поединок Головкин — Мартиросян пройдет 5 мая на арене StubHub Center в Карсоне — пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния). В этом поединке казахстанец будет защищать титулы WBC, WBA (Super) и IBO, а пояс IBF не будет стоять на кону по договоренности с организацией. Билеты поступят в продажу уже сегодня. После официального объявления Головкин назвал бой с Мартиросяном самым сложным в карьере, а американец пообещал шокировать мир. Тем временем, букмекеры уже начали принимать ставки на этот поединок.