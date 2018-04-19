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09:47 (мск), источник: Vesti.kz

«Он пашет, как зверь. Никаких лишних понтов». Украинский нокаутер рассказал о тренировках с Головкиным

Небитый украинский полусредневес Сергей Богачук (7−0, 7 КО), тренирующийся в одном зале с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), рассказал о высокой работоспособности GGG.

«Он простой человек. Если бы я не знал, что он чемпион, то никогда бы не сказал. В плане общения у него завышенной самооценки или такого, чтобы он свысока смотрел на других людей. Нет никаких лишних понтов. Он такой, как и все мы.
Спарринги? Он в них больше нарабатывает комбинации, не выкладывается. Он сильно умеет бить, но это больше на груше. В спаррингах с ним можно много опыта набраться, чего-то нового научиться.

Он пашет, как зверь. Тренировка закончилась, а он после нее еще работает сам, он пахарь. Никому не нужно над ним стоять и заставлять, он сам все сделает, — цитирует Богачука xsport.ua.

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Отметим, что украинец выступал в андеркарте первого боя Головкин — Альварес, который в сентябре прошлого года прошел в Лас-Вегасе и завершился скандальной ничьей. Тренером Богачука является наставник GGG Абель Санчес.

Напомним, изначально реванш Головкина и Альвареса был запланирован на 5 мая, но мексиканец попался на допинге и накануне был дисквалифицирован до середины августа. В итоге «Канело» в этом бою заменил американец Ванес Мартиросян. GGG будет защищать титулы WBC, WBA (Super) и IBO, а пояс IBF не будет стоять на кону по договоренности с организацией. Букмекеры уже начали принимать ставки на этот поединок.

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