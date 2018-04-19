«Бывают гораздо слабее соперники для дебютного боя». Английский журналист прокомментировал выбор оппонента для олимпийского чемпиона Елеусинова

Дебют отечественного полусредневеса намечен на 28 апреля — он пройдет в андеркарте экс-чемпиона мира Дэниэла Джейкобса.
Бой Елеусинова и с американцем Ноа Кидд в Нью-Йорке будет шестираундовым.
«У многих боксеров бывают гораздо более слабые соперники для профдебюта. Однако его оппоненту всего 22 года, и к этому времени он успел провести четыре боя. Это будет интересным испытанием для Елеусинова. Многие любители бокса прекрасно помнят яркое выступление казахстанца на последней Олимпиаде. Он не проиграл ни одного раунда за весь турнир и по праву считается одним из самых перспективных приобретений Хирна», — отметил Бенсон.
Отметим, что менеджер казахстанца Зия Алиев заявил, что боксер был подобран для Елеусинова.
Напомним, 27-летний олимпийский чемпион перешел в профессиональный бокс, и подписал контракт с британским промоутером Эдди Хирном.