«Бывают гораздо слабее соперники для дебютного боя». Английский журналист прокомментировал выбор оппонента для олимпийского чемпиона Елеусинова

«У многих боксеров бывают гораздо более слабые соперники для профдебюта. Однако его оппоненту всего 22 года, и к этому времени он успел провести четыре боя. Это будет интересным испытанием для Елеусинова. Многие любители бокса прекрасно помнят яркое выступление казахстанца на последней Олимпиаде. Он не проиграл ни одного раунда за весь турнир и по праву считается одним из самых перспективных приобретений Хирна», — отметил Бенсон.