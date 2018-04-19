Демьяненко: Мартиросян — не самый сильный соперник, но выбор Головкина логичен

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
С кем встречаются дети российских знаменитостей (фото)
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Четыре человека пострадали при нападении ученика на школу в Башкирии
«Безрассудное вмешательство»: Госдеп о «наемниках РФ» в Сирии
В Индонезии из реки выловили жуткого монстра (фото)
Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс2
Анахайм Дакс1
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш2
Нэшвилл Предаторз3
Хоккей. НХЛ
02:30
Нью-Джерси Дэвилз1
Тампа-Бэй Лайтнинг3
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз0
Питтсбург Пингвинз5
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Жирона
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Атлетико
Футбол. Зарубежный
21:45
Лестер
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
22:30
Леванте
Малага
Футбол. Зарубежный
22:30
Бетис
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
18.04
Реал1
Атлетик1
Футбол. Зарубежный
18.04
Борнмут0
Манчестер Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
18.04
СПАЛ0
Кьево0
Футбол. Зарубежный
18.04
Сампдория1
Болонья0
Футбол. Зарубежный
18.04
Рома2
Дженоа1
Футбол. Зарубежный
18.04
Кротоне1
Ювентус1
Футбол. Зарубежный
18.04
Верона0
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
18.04
Торино1
Милан1
Футбол. Зарубежный
18.04
Фиорентина3
Лацио4
Футбол. Зарубежный
18.04
Наполи4
Удинезе2
Все события
Заседание ОЗХО по Сирии закончилось паникой и истерикой Запада
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
«Спартак» опозорился в свой день рождения
ЦСКА сократил отставание в финале Кубка Гагарина с «Ак Барсом»
Алла Пугачева удивила поклонников озорным селфи
Валерия с размахом отметила 50-летие
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
На Украине создали невероятную машину
Из космоса пришел загадочный снимок (фото)
Фоторепортажи
15ЦСКА взлетел до Лиги чемпионов
30Миранчуки, Фарфан, стандарты. Как «Локо» разбил «Динамо»
09:30 (мск), источник: Vesti.kz

Демьяненко: Мартиросян — не самый сильный соперник, но выбор Головкина логичен

Вице-президент Федерации профессионального бокса Казахстана Виктор Демьяненко в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказал мнение о предстоящем бое между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) и американским боксером первого среднего веса Ванесом Мартиросяном (36−3−1, 21 КО).

Накануне было официально объявлено о том, что соперником Головкина по бою 5 мая на арене StubHub Center в Карсоне — пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния) стал американец армянского происхождения.

Читайте также
«Дело не в деньгах, мир будет в ужасе». Мартиросян уверен в своей победе над Головкиным

«Это не самый сильный соперник в карьере Головкина. Но что тут поделаешь, он выбрал того, кто согласился. Это вполне логично. Не важно, что будут говорить про него. Головкин — чемпион, он популярный боец и имеет право сам решить с кем боксировать. Несомненно, бой с Деревянченко был бы более конкурентным, но Геннадий решил не рисковать.

В любом случае, это правильное решение — провести поединок. Головкин готовился, и ему нужно выйти на ринг, чтобы выплеснуть энергию. Я думаю, что он не будет форсировать события. Он не боксировал с сентября, и ему нужно почувствовать себя на ринге, — отметил Демьяненко.

Напомним, изначально Головкин планировал 5 мая провести на арене T-Mobile в Лас-Вегасе второй бой против Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО), но мексиканец после двух проваленных допинг-тестов на кленбутерол в феврале и временного отстранения от NSAC официально отказался от поединка. В итоге Альварес был дисквалифицирован на шесть месяцев.

"Хотелось бы увидеть штраф Альвареса". Промоутер считает, что от дисквалификации "Канело" пострадал только Головкин
«Спартак» опозорился в свой день рождения
ЦСКА сократил отставание в финале Кубка Гагарина с «Ак Барсом»
Рекорд Кросби помог «Питтсбургу» разгромить «Филадельфию» в КС
Два гола Кучерова позволили «Тампе» обыграть «Нью-Джерси» в КС
Шарапова сыграет в основной сетке «Ролан Гаррос» в 2018 году
ЦСКА обеспечил себе участие в еврокубках на следующий сезон
Гендиректор «Тосно»: Будем искать средства на еврокубки
Спорт-Экспресс
Авто
Путин назвал топливо будущего (и это не электричество) Президент России поставил точку в споре, какое топливо приоритетнее для России – и это не новомодное электричество
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Олег Меньшиков о Козловском: «Есть люди, рожденные быть первыми» Данила Козловский стал героем первого выпуска шоу Меньшикова
Недвижимость
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
В Крыму запретили строить жилье на берегу моря
Фигурист Жулин решил продать свою квартиру
Море разрушает дома на востоке Англии (видео)
Леди
Дочки Веры Брежневой, Славы: с кем встречаются дети российских знаменитостей Кого выбирают дети российских знаменитостей и что мы знаем об их избранниках.
Дети
52-летний Егор Кончаловский впервые показал лицо сына Год назад режиссер второй раз стал отцом.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь