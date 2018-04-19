Демьяненко: Мартиросян — не самый сильный соперник, но выбор Головкина логичен

Накануне было официально объявлено о том, что соперником Головкина по бою 5 мая на арене StubHub Center в Карсоне — пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния) стал американец армянского происхождения.

«Это не самый сильный соперник в карьере Головкина. Но что тут поделаешь, он выбрал того, кто согласился. Это вполне логично. Не важно, что будут говорить про него. Головкин — чемпион, он популярный боец и имеет право сам решить с кем боксировать. Несомненно, бой с Деревянченко был бы более конкурентным, но Геннадий решил не рисковать.

В любом случае, это правильное решение — провести поединок. Головкин готовился, и ему нужно выйти на ринг, чтобы выплеснуть энергию. Я думаю, что он не будет форсировать события. Он не боксировал с сентября, и ему нужно почувствовать себя на ринге, — отметил Демьяненко.