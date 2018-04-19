«Дело не в деньгах, мир будет в ужасе». Мартиросян уверен в своей победе над Головкиным
Боксер молил Бога дать ему такой шанс.
Боксер молил Бога дать ему такой шанс.
Американец Ванес Мартиросян (36−3−1, 21 КО) заявил, что одержит победу над чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), передает Los Angeles Times.
«Я оставался в зале, ждал и молил Бога дать мне шанс. Так что теперь я воспользуюсь подвернувшейся возможностью по полной программе. Дело не в деньгах, а в том, какой я боец и какой будет моя боксерская история. Я никогда не сдаюсь и выкладываюсь на 100 процентов. Я выиграю. Мир будет в ужасе, но я такое уже видел», — сказал Мартиросян.
Напомним, поединок Головкин — Мартиросян пройдет 5 мая на арене StubHub Center в Карсоне — пригороде