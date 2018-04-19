«Дело не в деньгах, мир будет в ужасе». Мартиросян уверен в своей победе над Головкиным

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
С кем встречаются дети российских знаменитостей (фото)
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Дочь Ивана Охлобыстина перепутали с его женой
Странное поведение Дюжева вызвало подозрения у поклонников
На Украине создали невероятную машину
Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс2
Анахайм Дакс1
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш2
Нэшвилл Предаторз3
Хоккей. НХЛ
02:30
Нью-Джерси Дэвилз1
Тампа-Бэй Лайтнинг3
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз0
Питтсбург Пингвинз5
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Жирона
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Атлетико
Футбол. Зарубежный
21:45
Лестер
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
22:30
Леванте
Малага
Футбол. Зарубежный
22:30
Бетис
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
18.04
Реал1
Атлетик1
Футбол. Зарубежный
18.04
Борнмут0
Манчестер Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
18.04
СПАЛ0
Кьево0
Футбол. Зарубежный
18.04
Сампдория1
Болонья0
Футбол. Зарубежный
18.04
Рома2
Дженоа1
Футбол. Зарубежный
18.04
Кротоне1
Ювентус1
Футбол. Зарубежный
18.04
Верона0
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
18.04
Торино1
Милан1
Футбол. Зарубежный
18.04
Фиорентина3
Лацио4
Футбол. Зарубежный
18.04
Наполи4
Удинезе2
Все события
Заседание ОЗХО по Сирии закончилось паникой и истерикой Запада
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Рекорд Кросби помог «Питтсбургу» разгромить «Филадельфию» в КС
Два гола Кучерова позволили «Тампе» обыграть «Нью-Джерси» в КС
Алла Пугачева удивила поклонников озорным селфи
Валерия с размахом отметила 50-летие
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
5 ошибок мышления, которые отравляют вам жизнь
В Индонезии из реки выловили жуткого монстра (фото)
Бузова запустила свою валюту
Фоторепортажи
15ЦСКА взлетел до Лиги чемпионов
30Миранчуки, Фарфан, стандарты. Как «Локо» разбил «Динамо»
09:24 (мск), источник: Vesti.kz

«Дело не в деньгах, мир будет в ужасе». Мартиросян уверен в своей победе над Головкиным

Боксер молил Бога дать ему такой шанс.

Американец Ванес Мартиросян (36−3−1, 21 КО) заявил, что одержит победу над чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), передает Los Angeles Times.

«Я оставался в зале, ждал и молил Бога дать мне шанс. Так что теперь я воспользуюсь подвернувшейся возможностью по полной программе. Дело не в деньгах, а в том, какой я боец и какой будет моя боксерская история. Я никогда не сдаюсь и выкладываюсь на 100 процентов. Я выиграю. Мир будет в ужасе, но я такое уже видел», — сказал Мартиросян.

Читайте также
Букмекеры начали принимать ставки на бой Головкин — Мартиросян

Напомним, поединок Головкин — Мартиросян пройдет 5 мая на арене StubHub Center в Карсоне — пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния). В этом поединке казахстанец будет защищать титулы WBC, WBA (Super) и IBO, а пояс IBF не будет стоять на кону по договоренности с организацией. Билеты поступят в продажу уже сегодня. После официального объявления Головкин назвал бой с Мартиросяном самым сложным в карьере, а американец пообещал шокировать мир. Тем временем, букмекеры уже начали принимать ставки на этот поединок.

"Хотелось бы увидеть штраф Альвареса". Промоутер считает, что от дисквалификации "Канело" пострадал только Головкин
«Спартак» опозорился в свой день рождения
ЦСКА сократил отставание в финале Кубка Гагарина с «Ак Барсом»
Рекорд Кросби помог «Питтсбургу» разгромить «Филадельфию» в КС
Два гола Кучерова позволили «Тампе» обыграть «Нью-Джерси» в КС
Шарапова сыграет в основной сетке «Ролан Гаррос» в 2018 году
ЦСКА обеспечил себе участие в еврокубках на следующий сезон
Гендиректор «Тосно»: Будем искать средства на еврокубки
Спорт-Экспресс
Авто
Путин назвал топливо будущего (и это не электричество) Президент России поставил точку в споре, какое топливо приоритетнее для России – и это не новомодное электричество
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Олег Меньшиков о Козловском: «Есть люди, рожденные быть первыми» Данила Козловский стал героем первого выпуска шоу Меньшикова
Недвижимость
В каких странах есть недвижимость у чиновников и депутатов
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Леди
Дочки Веры Брежневой, Славы: с кем встречаются дети российских знаменитостей Кого выбирают дети российских знаменитостей и что мы знаем об их избранниках.
Дети
52-летний Егор Кончаловский впервые показал лицо сына Год назад режиссер второй раз стал отцом.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь