«Дело не в деньгах, мир будет в ужасе». Мартиросян уверен в своей победе над Головкиным

«Я оставался в зале, ждал и молил Бога дать мне шанс. Так что теперь я воспользуюсь подвернувшейся возможностью по полной программе. Дело не в деньгах, а в том, какой я боец и какой будет моя боксерская история. Я никогда не сдаюсь и выкладываюсь на 100 процентов. Я выиграю. Мир будет в ужасе, но я такое уже видел», — сказал Мартиросян.