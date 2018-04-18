Сондерс раскритиковал мягкое решение о дисквалификации «Канело»

Сегодня, 18 апреля, Альварес получил шестимесячную дисквалификацию за два проваленных допинг-теста от 17 и 20 февраля в ходе подготовки ко второму бою. В его пробе был обнаружен кленбутерол, но адвокатам Альвареса удалось доказать, что запрещенное вещество попало в его организм через мясо, и он получил минимальное наказание.

«Все бойцы могут обманывать и получать только шесть месяцев. Давайте все будем честными. Не так, что для одного — одни правила, для остальных — другие», — написал Сондерс в твиттере.

Ранее Сондерс называл Альвареса мошенником. В доказательство он приводил фотографии, на которых видно, как менялось тело мексиканца в последние годы.

Из-за проваленного допинг-теста Альварес отменил второй бой с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) в Лас-Вегасе. В итоге GGG 5 мая встретится с американцем армянского происхождения Ванесом Мартиросяном (36−3−1, 21 КО) на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США).