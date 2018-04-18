Гассиев — Усик: пять аргументов в пользу Москвы
Почему финал Всемирной боксерской суперсерии лучше провести не в Джидде, а в столице России.
Почему финал Всемирной боксерской суперсерии лучше провести не в Джидде, а в столице России.
Травма украинского
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По неофициальной информации, Всемирная боксерская суперсерия, уже заранее договорившаяся обо всем с Саудовской Аравией, не хотела бы ничего менять — в организации уверены, что все останется как было задумано. Однако заранее было известно и то, что российская сторона, в частности, команда Гассиева и Федерация бокса России, в случае победы над Дортикосом планировала побороться за право принять финал. Вечер бокса в Сочи получился успешным — как с точки зрения спортивного результата, так и со стороны болельщиков, которые сделали событие атмосферным, заполнив всю чашу ледового дворца «Большой». Вскоре пошли разговоры о том, что Россия ведет диалог о переносе боя в Москву.
Вот и первый аргумент в пользу российской столицы — поболеть за Гассиева на этот раз съедется, пожалуй, вся Осетия без исключения (и не только!) — а это значит, что под бой можно смело бронировать футбольный стадион. И судя по дате, к которой Федерация бокса хотела бы приурочить боксерское шоу, 22 июля, это никак не пересечется с матчами чемпионата мира по футболу. Напротив, многие футбольные фанаты, следящие за боксом, захотят задержаться в столице ради такого мощного спортивного события.
И СНОВА — ПУБЛИКА
Получение виз для посещения спортивных мероприятий в нашей стране давно проходит по упрощенной схеме. Так что ни у кого не возникнет проблем с тем, чтобы добраться до Москвы, а также чтобы разместиться и даже найти себе занятие до или после финала. К тому же, ряд
Что касается Джидды, здесь все сложнее. Визу в Саудовскую Аравию получить непросто, а женщинам — так и вовсе почти невозможно. Эта исламская страна не похожа на светские ОАЭ или даже на строгих нравов Катар. Это резко ограничит количество желающих поддержать Мурата за границей — просто потому, что не у всех получится выехать. Дата поединка остается открытой, и болельщики банально не могут заранее подать заявки и приобрести билеты.
ДЕНЬГИ
Эта причина, конечно, должна была быть первой. Бой мало организовать, его нужно еще и продать. И у каждого боя есть своя целевая аудитория. В случае с поединком Гассиев — Усик это в основном россияне и украинцы. Этих боксеров знают в Америке, но они не собирают сумасшедших цифр и не дерутся на
Плюсы проведения боя в России очевидны — организаторы не поскупились, чтобы привезти в страну полуфинал и провели его с блеском. Тем более они заинтересованы в не менее роскошном финале, который в День бокса соберет не только стадион, но и полные спортбары вокруг него. Нежелание ехать в Россию можно объяснить лишь одним —
Почему все еще остается вариант с Саудовской Аравией — там есть деньги. Местных организаторов может не волновать убыточность проекта, куда важнее сам факт проведения мероприятия такого масштаба. Поэтому WBSS не волнуется — запасной вариант, продуманный заранее, всегда остается.
НЕ СТОИТ БОЯТЬСЯ ПРОВОКАЦИЙ
Можно не напоминать о напряженностях в отношениях между Россией и Украиной. Тем не менее в спорте есть масса примеров, когда здравый смысл торжествует, и спортсмены двух соседних стран обнимаются как братья. Провокаций опасаться не стоит — будь повод, зацепиться друг за друга болельщики смогут хоть где. А вот Москва в этом плане опытна по части проведения спортивных событий, опытные сотрудники правопорядка предотвращают любые нарушения, даже на дерби вроде ЦСКА — «Спартак».
Если говорить о бое в Москве, то Россия как принимающая сторона в первую очередь не заинтересована в
ЦЕНА ОШИБКИ ВЫСОКА
И снова — деньги. В случае принятия неверного решения, очевидно,
Но как бы ни случилось — Россия в любом случае должна остаться в выигрыше. Ведь главное — это победа Мурата Гассиева, а где и когда — для него самого значения не имеет. Он написал в своем Инстаграме:
«Жаль, что мой соперник по финалу WBSS получил травму, но, надеюсь, она не настолько серьезная и наш бой состоится летом! В Саудовской Аравии, как планировалось ранее, или в любом другом месте я готов к бою и постараюсь подойти к нему в своей наилучшей форме. В связи с отсрочкой поединка мы с моим тренером Абелем Санчесом посоветовались и решили, что возьмем небольшую паузу в тренировках до прояснения ситуации, и у меня появился шанс немного отдохнуть, слетать домой в Россию, а в начале мая вновь вернуться в тренировочный лагерь в Биг Бэр и продолжить подготовку к финалу. Россия, Осетия, скоро увидимся!».