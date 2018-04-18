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21:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гассиев — Усик: пять аргументов в пользу Москвы

Почему финал Всемирной боксерской суперсерии лучше провести не в Джидде, а в столице России.

Источник: Спорт-Экспресс

Травма украинского боксера-профессионала Александра Усика послужила причиной переноса финала WBSS с Муратом Гассиевым на лето. Но боксировать на родине своего соперника украинец отказывается — несмотря на то, что прежде ему было все равно. По неофициальной информации, WBSS настроена оставить все как есть и провести бой в Саудовской Аравии, но предложение Москвы взять на себя организацию и провести финал 22 июля в День бокса в силе. Какие аргументы есть у российской заявки?

ПУБЛИКА

По неофициальной информации, Всемирная боксерская суперсерия, уже заранее договорившаяся обо всем с Саудовской Аравией, не хотела бы ничего менять — в организации уверены, что все останется как было задумано. Однако заранее было известно и то, что российская сторона, в частности, команда Гассиева и Федерация бокса России, в случае победы над Дортикосом планировала побороться за право принять финал. Вечер бокса в Сочи получился успешным — как с точки зрения спортивного результата, так и со стороны болельщиков, которые сделали событие атмосферным, заполнив всю чашу ледового дворца «Большой». Вскоре пошли разговоры о том, что Россия ведет диалог о переносе боя в Москву.

Вот и первый аргумент в пользу российской столицы — поболеть за Гассиева на этот раз съедется, пожалуй, вся Осетия без исключения (и не только!) — а это значит, что под бой можно смело бронировать футбольный стадион. И судя по дате, к которой Федерация бокса хотела бы приурочить боксерское шоу, 22 июля, это никак не пересечется с матчами чемпионата мира по футболу. Напротив, многие футбольные фанаты, следящие за боксом, захотят задержаться в столице ради такого мощного спортивного события.

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И СНОВА — ПУБЛИКА

Получение виз для посещения спортивных мероприятий в нашей стране давно проходит по упрощенной схеме. Так что ни у кого не возникнет проблем с тем, чтобы добраться до Москвы, а также чтобы разместиться и даже найти себе занятие до или после финала. К тому же, ряд промо-мероприятий перед поединком будет ярким и запоминающимся — в Москве есть где устроить шоу! Граждане Украины по-прежнему могут посещать Россию без виз, так что у болельщиков Усика проблем не возникнет.

Что касается Джидды, здесь все сложнее. Визу в Саудовскую Аравию получить непросто, а женщинам — так и вовсе почти невозможно. Эта исламская страна не похожа на светские ОАЭ или даже на строгих нравов Катар. Это резко ограничит количество желающих поддержать Мурата за границей — просто потому, что не у всех получится выехать. Дата поединка остается открытой, и болельщики банально не могут заранее подать заявки и приобрести билеты.

ДЕНЬГИ

Эта причина, конечно, должна была быть первой. Бой мало организовать, его нужно еще и продать. И у каждого боя есть своя целевая аудитория. В случае с поединком Гассиев — Усик это в основном россияне и украинцы. Этих боксеров знают в Америке, но они не собирают сумасшедших цифр и не дерутся на pay-per-view. Шоу за океаном не окупится, сложно будет собрать полную арену, да и мало кто в этом заинтересован. Равно как и в Европе, куда, несмотря на затраты, российские и украинские болельщики поедут, но все равно есть вероятность полупустых трибун.

Плюсы проведения боя в России очевидны — организаторы не поскупились, чтобы привезти в страну полуфинал и провели его с блеском. Тем более они заинтересованы в не менее роскошном финале, который в День бокса соберет не только стадион, но и полные спортбары вокруг него. Нежелание ехать в Россию можно объяснить лишь одним — кто-то хочет заработать на этом еще больше. Вряд ли это компания Comosa, так как там контракты фиксированные. Возможно, команда Усика просто набивает цену.

Почему все еще остается вариант с Саудовской Аравией — там есть деньги. Местных организаторов может не волновать убыточность проекта, куда важнее сам факт проведения мероприятия такого масштаба. Поэтому WBSS не волнуется — запасной вариант, продуманный заранее, всегда остается.

НЕ СТОИТ БОЯТЬСЯ ПРОВОКАЦИЙ

Можно не напоминать о напряженностях в отношениях между Россией и Украиной. Тем не менее в спорте есть масса примеров, когда здравый смысл торжествует, и спортсмены двух соседних стран обнимаются как братья. Провокаций опасаться не стоит — будь повод, зацепиться друг за друга болельщики смогут хоть где. А вот Москва в этом плане опытна по части проведения спортивных событий, опытные сотрудники правопорядка предотвращают любые нарушения, даже на дерби вроде ЦСКА — «Спартак».

Если говорить о бое в Москве, то Россия как принимающая сторона в первую очередь не заинтересована в каких-либо инцидентах. Ведь сегодня главная задача Федерации бокса России — проводить в стране как можно больше топовых боев, в том числе с участием иностранцев, а значит, репутацию ни в коем случае нельзя запятнать. Это — гарантия наилучшей безопасности во время проведения поединка. Прежде всего, для Усика и его команды. Во вторую очередь (но не менее важно) для болельщиков, которые приедут из Украины.

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ЦЕНА ОШИБКИ ВЫСОКА

И снова — деньги. В случае принятия неверного решения, очевидно, кто-то заработает меньше, чем хотелось бы. Если будут торги — кто-то выиграет, кто-то останется в проигрыше. Если WBSS примет волевое решение самостоятельно, потери тоже неизбежны. Но в случае с Москвой они будут минимальны. Есть вариант, при котором суперсерия соглашается на Москву (или Москва выигрывает торги). Команда Усика стоит на своем — бой в России пройдет без Усика. WBSS пока не дает четкого ответа на гипотетический вопрос, что станет с поясами украинца, если он откажется от боя. Контрактные тайны не раскрываются. Но похоже, что все не так просто, если стороны до сих пор ведут переговоры о месте и времени. И кажется, что травма Усика тут совсем не при чем — гораздо более масштабные вещи на кону.

Но как бы ни случилось — Россия в любом случае должна остаться в выигрыше. Ведь главное — это победа Мурата Гассиева, а где и когда — для него самого значения не имеет. Он написал в своем Инстаграме:

«Жаль, что мой соперник по финалу WBSS получил травму, но, надеюсь, она не настолько серьезная и наш бой состоится летом! В Саудовской Аравии, как планировалось ранее, или в любом другом месте я готов к бою и постараюсь подойти к нему в своей наилучшей форме. В связи с отсрочкой поединка мы с моим тренером Абелем Санчесом посоветовались и решили, что возьмем небольшую паузу в тренировках до прояснения ситуации, и у меня появился шанс немного отдохнуть, слетать домой в Россию, а в начале мая вновь вернуться в тренировочный лагерь в Биг Бэр и продолжить подготовку к финалу. Россия, Осетия, скоро увидимся!».

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