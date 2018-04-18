Гассиев — Усик: пять аргументов в пользу Москвы

Источник: Спорт-Экспресс

Травма украинского боксера-профессионала Александра Усика послужила причиной переноса финала WBSS с Муратом Гассиевым на лето. Но боксировать на родине своего соперника украинец отказывается — несмотря на то, что прежде ему было все равно. По неофициальной информации, WBSS настроена оставить все как есть и провести бой в Саудовской Аравии, но предложение Москвы взять на себя организацию и провести финал 22 июля в День бокса в силе. Какие аргументы есть у российской заявки?

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По неофициальной информации, Всемирная боксерская суперсерия, уже заранее договорившаяся обо всем с Саудовской Аравией, не хотела бы ничего менять — в организации уверены, что все останется как было задумано. Однако заранее было известно и то, что российская сторона, в частности, команда Гассиева и Федерация бокса России, в случае победы над Дортикосом планировала побороться за право принять финал. Вечер бокса в Сочи получился успешным — как с точки зрения спортивного результата, так и со стороны болельщиков, которые сделали событие атмосферным, заполнив всю чашу ледового дворца «Большой». Вскоре пошли разговоры о том, что Россия ведет диалог о переносе боя в Москву.

Вот и первый аргумент в пользу российской столицы — поболеть за Гассиева на этот раз съедется, пожалуй, вся Осетия без исключения (и не только!) — а это значит, что под бой можно смело бронировать футбольный стадион. И судя по дате, к которой Федерация бокса хотела бы приурочить боксерское шоу, 22 июля, это никак не пересечется с матчами чемпионата мира по футболу. Напротив, многие футбольные фанаты, следящие за боксом, захотят задержаться в столице ради такого мощного спортивного события.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BftE48Gl4qI/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:36.62037037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BftE48Gl4qI/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Murat ''IRON'' Gassiev (@murat_gassiev)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-27T14:58:01+00:00">Feb 27, 2018 at 6:58am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

И СНОВА — ПУБЛИКА

Получение виз для посещения спортивных мероприятий в нашей стране давно проходит по упрощенной схеме. Так что ни у кого не возникнет проблем с тем, чтобы добраться до Москвы, а также чтобы разместиться и даже найти себе занятие до или после финала. К тому же, ряд промо-мероприятий перед поединком будет ярким и запоминающимся — в Москве есть где устроить шоу! Граждане Украины по-прежнему могут посещать Россию без виз, так что у болельщиков Усика проблем не возникнет.

Что касается Джидды, здесь все сложнее. Визу в Саудовскую Аравию получить непросто, а женщинам — так и вовсе почти невозможно. Эта исламская страна не похожа на светские ОАЭ или даже на строгих нравов Катар. Это резко ограничит количество желающих поддержать Мурата за границей — просто потому, что не у всех получится выехать. Дата поединка остается открытой, и болельщики банально не могут заранее подать заявки и приобрести билеты.

ДЕНЬГИ

Эта причина, конечно, должна была быть первой. Бой мало организовать, его нужно еще и продать. И у каждого боя есть своя целевая аудитория. В случае с поединком Гассиев — Усик это в основном россияне и украинцы. Этих боксеров знают в Америке, но они не собирают сумасшедших цифр и не дерутся на pay-per-view. Шоу за океаном не окупится, сложно будет собрать полную арену, да и мало кто в этом заинтересован. Равно как и в Европе, куда, несмотря на затраты, российские и украинские болельщики поедут, но все равно есть вероятность полупустых трибун.

Плюсы проведения боя в России очевидны — организаторы не поскупились, чтобы привезти в страну полуфинал и провели его с блеском. Тем более они заинтересованы в не менее роскошном финале, который в День бокса соберет не только стадион, но и полные спортбары вокруг него. Нежелание ехать в Россию можно объяснить лишь одним — кто-то хочет заработать на этом еще больше. Вряд ли это компания Comosa, так как там контракты фиксированные. Возможно, команда Усика просто набивает цену.

Почему все еще остается вариант с Саудовской Аравией — там есть деньги. Местных организаторов может не волновать убыточность проекта, куда важнее сам факт проведения мероприятия такого масштаба. Поэтому WBSS не волнуется — запасной вариант, продуманный заранее, всегда остается.

НЕ СТОИТ БОЯТЬСЯ ПРОВОКАЦИЙ

Можно не напоминать о напряженностях в отношениях между Россией и Украиной. Тем не менее в спорте есть масса примеров, когда здравый смысл торжествует, и спортсмены двух соседних стран обнимаются как братья. Провокаций опасаться не стоит — будь повод, зацепиться друг за друга болельщики смогут хоть где. А вот Москва в этом плане опытна по части проведения спортивных событий, опытные сотрудники правопорядка предотвращают любые нарушения, даже на дерби вроде ЦСКА — «Спартак».

Если говорить о бое в Москве, то Россия как принимающая сторона в первую очередь не заинтересована в каких-либо инцидентах. Ведь сегодня главная задача Федерации бокса России — проводить в стране как можно больше топовых боев, в том числе с участием иностранцев, а значит, репутацию ни в коем случае нельзя запятнать. Это — гарантия наилучшей безопасности во время проведения поединка. Прежде всего, для Усика и его команды. Во вторую очередь (но не менее важно) для болельщиков, которые приедут из Украины.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BhtV-Hllx7O/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:49.629629629629626% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BhtV-Hllx7O/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Жаль, что мой соперник по финалу WBSS получил травму, но, надеюсь, она не настолько серьезная и наш бой состоится летом! В Саудовской Аравии, как планировалось ранее, или в любом другом месте я готов к бою и постараюсь подойти к нему в своей наилучшей форме. В связи с отсрочкой поединка мы с моим тренером Абелем Санчесом посоветовались и решили, что возьмем небольшую паузу в тренировках до прояснения ситуации, и у меня появился шанс немного отдохнуть, слетать домой в Россию, а в начале мая вновь вернуться в тренировочный лагерь в Биг Бэр и продолжить подготовку к финалу. Россия, Осетия, скоро увидимся! ) #wbsuperseries #boxing</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/murat_gassiev/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Murat ''IRON'' Gassiev</a> (@murat_gassiev) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-18T10:30:03+00:00">Apr 18, 2018 at 3:30am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ЦЕНА ОШИБКИ ВЫСОКА

И снова — деньги. В случае принятия неверного решения, очевидно, кто-то заработает меньше, чем хотелось бы. Если будут торги — кто-то выиграет, кто-то останется в проигрыше. Если WBSS примет волевое решение самостоятельно, потери тоже неизбежны. Но в случае с Москвой они будут минимальны. Есть вариант, при котором суперсерия соглашается на Москву (или Москва выигрывает торги). Команда Усика стоит на своем — бой в России пройдет без Усика. WBSS пока не дает четкого ответа на гипотетический вопрос, что станет с поясами украинца, если он откажется от боя. Контрактные тайны не раскрываются. Но похоже, что все не так просто, если стороны до сих пор ведут переговоры о месте и времени. И кажется, что травма Усика тут совсем не при чем — гораздо более масштабные вещи на кону.

Но как бы ни случилось — Россия в любом случае должна остаться в выигрыше. Ведь главное — это победа Мурата Гассиева, а где и когда — для него самого значения не имеет. Он написал в своем Инстаграме: