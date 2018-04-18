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20:10 (мск), источник: Vesti.kz

Сауль «Канело» Альварес дисквалифицирован за допинг перед боем с Геннадием Головкиным

Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес дисквалифицирован на шесть месяцев за два проваленных допинг-теста на кленбутерол, передает корреспондент Vesti.kz.

Источник: altonivel.com.mx

Решение об этом принято на слушании Атлетической комиссии штата Невада (NSAC), которое прошло сегодня, 18 апреля, в Лас-Вегасе. Сам Альварес не присутствовал на заседании. При этом ни боксер, ни его промоутеры не отвечали на вопросы NSAC по телефону — за них это делал адвокат Альвареса.

В ходе расследования Альварес отказался признать, что намерено принял кленбутерол, но выполнил все условия, которая выдвигала ему NSAC. В марте он сдал три чистых пробы в тренировочном лагере в Сан-Диего (штат Калифорния, США).

Началом дисквалификации считается 17 февраля — в день, когда Альварес сдал первую допинг-пробу. Его вторая проба от 20 февраля также дала положительный результат. В своем заявлении Альварес объяснил попадание допинга через зараженное мясо, так как в Мексике кленбутерол применяется в животноводстве.

По правилам NSAC, шесть месяцев — это минимальный срок дисквалификации, который спортсмен может получить даже за непреднамеренное попадание допинга в организм. Таким образом, дисквалификация Альвареса завершится 17 августа 2017 года.

Ранее стало известно, что допинг-проба Альвареса от 17 февраля была первой, которую он сдал в Мексике за 13 лет профессиональной карьеры. Во всех остальных случаях он тестировался только в США.

Из-за ситуации с допингом Альварес отказался от второго боя с с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) в Лас-Вегасе. В итоге GGG 5 мая встретится с американцем армянского происхождения Ванесом Мартиросяном (36−3−1, 21 КО) на арене StubHub Center в Лас-Вегасе.

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