Сауль «Канело» Альварес дисквалифицирован за допинг перед боем с Геннадием Головкиным

Источник: altonivel.com.mx

Решение об этом принято на слушании Атлетической комиссии штата Невада (NSAC), которое прошло сегодня, 18 апреля, в Лас-Вегасе. Сам Альварес не присутствовал на заседании. При этом ни боксер, ни его промоутеры не отвечали на вопросы NSAC по телефону — за них это делал адвокат Альвареса.

В ходе расследования Альварес отказался признать, что намерено принял кленбутерол, но выполнил все условия, которая выдвигала ему NSAC. В марте он сдал три чистых пробы в тренировочном лагере в Сан-Диего (штат Калифорния, США).

Началом дисквалификации считается 17 февраля — в день, когда Альварес сдал первую допинг-пробу. Его вторая проба от 20 февраля также дала положительный результат. В своем заявлении Альварес объяснил попадание допинга через зараженное мясо, так как в Мексике кленбутерол применяется в животноводстве.

По правилам NSAC, шесть месяцев — это минимальный срок дисквалификации, который спортсмен может получить даже за непреднамеренное попадание допинга в организм. Таким образом, дисквалификация Альвареса завершится 17 августа 2017 года.

Ранее стало известно, что допинг-проба Альвареса от 17 февраля была первой, которую он сдал в Мексике за 13 лет профессиональной карьеры. Во всех остальных случаях он тестировался только в США.