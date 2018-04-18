Сауль «Канело» Альварес дисквалифицирован за допинг перед боем с Геннадием Головкиным
Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес дисквалифицирован на шесть месяцев за два проваленных
Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес дисквалифицирован на шесть месяцев за два проваленных
Решение об этом принято на слушании Атлетической комиссии штата Невада (NSAC), которое прошло сегодня, 18 апреля, в
В ходе расследования Альварес отказался признать, что намерено принял кленбутерол, но выполнил все условия, которая выдвигала ему NSAC. В марте он сдал три чистых пробы в тренировочном лагере в
Началом дисквалификации считается 17 февраля — в день, когда Альварес сдал первую
По правилам NSAC, шесть месяцев — это минимальный срок дисквалификации, который спортсмен может получить даже за непреднамеренное попадание допинга в организм. Таким образом, дисквалификация Альвареса завершится 17 августа 2017 года.
Ранее стало известно, что