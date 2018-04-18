Гассиев воспользуется переносом боя против Усика, чтобы отдохнуть

«Жаль, что мой соперник по финалу WBSS получил травму, но, надеюсь, она не настолько серьезная и наш бой состоится летом в Саудовской Аравии, как планировалось ранее, или в любом другом месте. Я готов к бою и постараюсь подойти к нему в своей наилучшей форме. В связи с отсрочкой поединка мы с моим тренером Абелем Санчесом посоветовались и решили, что возьмем небольшую паузу в тренировках до прояснения ситуации. У меня появился шанс немного отдохнуть, слетать домой в Россию, а в начале мая вновь вернуться в тренировочный лагерь», — сказал Гассиев.