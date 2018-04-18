Гассиев воспользуется переносом боя против Усика, чтобы отдохнуть

Ранее стало известно о переносе боя на конец июня — начало июля из-за травмы руки у украинского боксера. В связи с этим Гассиев прервал подготовку, которую проводил в США.
«Жаль, что мой соперник по финалу WBSS получил травму, но, надеюсь, она не настолько серьезная и наш бой состоится летом в Саудовской Аравии, как планировалось ранее, или в любом другом месте. Я готов к бою и постараюсь подойти к нему в своей наилучшей форме. В связи с отсрочкой поединка мы с моим тренером Абелем Санчесом посоветовались и решили, что возьмем небольшую паузу в тренировках до прояснения ситуации. У меня появился шанс немного отдохнуть, слетать домой в Россию, а в начале мая вновь вернуться в тренировочный лагерь», — сказал Гассиев.
Гассиев является чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В его послужном списке 26 побед (19 — нокаутом) и ни одного поражения. В активе чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC) Усика 14 побед (11 — нокаутом), ни одного поражения.