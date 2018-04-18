Казахстанец Батыр Джукембаев может провести бой за титулы WBC или WBO в Астане

Рева представляет интересы сразу четыре казахстанцев — это Джукембаев, Абылайхан Хусаинов (8−0, 5 КО), Нурзат Сабиров (5−0, 5 КО) и Садриддин Ахмедов (1−0, 1 КО).

— Мы хотим боксировать в столице. Ребята настроены выступить в Астане. Было бы хорошо, если бы на ринг вышли Абылайхан, Нурзат и Садриддин, а Батыр поборолся за титул у себя на родине. Мы все проделали огромную работу, и хотим организовать шоу для наших болельщиков дома, в Казахстане.

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У нас нет спонсоров, нас никто не поддерживал. С самого начала мы делаем все своими силами. Очень надеемся, что нам окажут поддержку в проведение шоу, и поддержат ребят, — сказала Рева.

— А какой пояс будет разыгран?

— Сейчас идут переговоры. Рассматриваем версии WBC и WBO.

— Вы чуть раньше сказали, что вечер бокса может быть организован совместно с Бейбутом Шуменовым.

— Да, мы бы хотели бы сотрудничать с Бейбутом. Он — талантливый боксер, отличный парень, и очень старается для болельщиков Казахстана.

— И еще вопрос, который не касается бокса. Джукембаев анонсировал свой следующий бой на французском языке. Ребята активно изучают не только профессиональный бокс, но и язык?

— Я всегда говорю нашим мальчикам, что карьера боксера, это не предел. Нужно развиваться не только в спорте. Никогда не поздно учиться. Сегодня ты боксер, а завтра, может быть, дипломат.

Ребята все стараются, работают над изучением не только французского языка, но и английского. Они учатся у нас, мы учимся у них.

Я сейчас учу казахский язык, а наш канадский промоутер Камиль Эстефан работает над русским языком. Вот такой у нас культурный обмен.

— А они занимаются с преподавателем?

— Они занимаются с преподавателем. Это и среда общения помогает им в изучение языков.

Ранее стало известно, что в Астане пройдет собрание руководителей WBA и вечер бокса с боем экс-чемпиона мира Бейбута Шуменова (17−2, 11 КО). Среди гостей события ожидаются звезды спорта — ведущим вечера будет известный ринг-анонсер Майкл Баффер.