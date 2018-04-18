Четыре ведущих канала "Матч ТВ" были выбраны для съемок на обложку летнего номера Playboy.
Журналист Los Angeles Times нашел «настоящий сюрприз» в допинговом деле «Канело»
Журналист Los Angeles Times Лэнс Пагмайер сообщил, что
Журналист Los Angeles Times Лэнс Пагмайер сообщил, что
Слушание по его делу Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) проведет сегодня, 18 апреля. При этом Альварес не приедет на заседание, а ответит на вопросы про телефону.
«История показывает, что несмотря на все хвастовство “Канело” о многочисленных
На профессиональном ринге Альварес выступает c 15 лет. Его дебют состоялся в 2005 году, а первый бой на территории США он провел в 2008-м.
Проваленными у Альвареса оказались сразу две
Ранее сообщалось, что Альваресу грозит годичная дисквалификация, если он не сможет доказать свою невиновность. После объявления о проваленном