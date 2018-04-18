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14:48 (мск), источник: Vesti.kz

Журналист Los Angeles Times нашел «настоящий сюрприз» в допинговом деле «Канело»

Журналист Los Angeles Times Лэнс Пагмайер сообщил, что допинг-проба от 17 февраля стала для мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО) первой в карьере, которую он сдал на родине.

Слушание по его делу Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) проведет сегодня, 18 апреля. При этом Альварес не приедет на заседание, а ответит на вопросы про телефону.

«История показывает, что несмотря на все хвастовство “Канело” о многочисленных допинг-тестах, проба от 17 февраля была первой, которую он сдал в Мексике. Настоящий сюрприз-тест», — сообщил Пагмайер.

На профессиональном ринге Альварес выступает c 15 лет. Его дебют состоялся в 2005 году, а первый бой на территории США он провел в 2008-м.

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Проваленными у Альвареса оказались сразу две допинг-пробы на кленбутерол, сданные 17 и 20 февраля в Мексике в ходе подготовки ко второму бою с чемпионом WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО). В своем заявлении он сослался на зараженное мясо.

Ранее сообщалось, что Альваресу грозит годичная дисквалификация, если он не сможет доказать свою невиновность. После объявления о проваленном допинг-тесте Альварес переместил тренировочный лагерь в США и успел сдать три чистых теста.

Из-за ситуации с допингом Альварес отказался от проведения второго боя с Головкиным. Казахстанец все равно планирует выйти на ринг 5 мая, но у него пока нет соперника.

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