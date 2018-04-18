«Леффлер скажет IBF, чтобы Деревянченко отдыхал». Демьяненко оценил вероятность потери Головкиным чемпионского пояса

— Все может быть, я не знаю, какой настрой у федерации. В принципе, если вместо Деревянченко Головкин подберет какого-то другого соперника на бой 5 мая, то здесь никто его не будет наказывать и принуждать. Деревянченко является претендентом, но, в то же время, IBF немного нагнетает обстановку для того, чтобы этот бой состоялся, и чтобы у них была возможность получить свои санкционные сборы, — организация думает только об этом. Я думаю, они больше соберут, если Головкин будет боксировать с их претендентом, потому что там сборы больше и, естественно, IBF в этом заинтересована, — лишь бы была защита, настаивать на Деревянченко смысла нет. С другой стороны, я присутствовал Конвенциях WBA, WBC, когда поднимались такие вопросы — почему претендент уже год как есть, а чемпион не хочет с ним боксировать? Дон Кинг говорил Федерациям, чтобы они рассмотрели этот вопрос и как-то повлияли на это. Тогда еще Сулейман-старший просил промоутеров самих разобраться в этом и договориться, но промоутер чемпиона прямо заявлял, что их не устраивает этот претендент, так как они на нем ничего не заработают, и он не боксировал с весомыми соперниками, — пусть ждет. В этой ситуации никто ничего ему не мог сказать. Я так думаю, так и Леффлер скажет IBF: «Пусть Деревянченко наберет еще хоть немножко боев, пусть побоксирует, чтобы его узнал американский зритель, чтобы мы могли на нем заработать. А так — пусть отдыхает». Такие ситуации уже не раз были. Я понимаю, что IBF нагнетает, и Деревянченко, конечно, хочет боксировать, но, с другой стороны, здесь реально нужно на все смотреть, — считает призер Олимпиады-1980.