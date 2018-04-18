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13:33 (мск), источник: Sports.kz

Владимир Хрюнов: Головкину сейчас было бы хорошо провести бой, потому что он прошел полный цикл подготовки

Известный промоутер Владимир Хрюнов в интервью корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz высказался о возможном поединке казахстанца Геннадия Головкина против американца Ванеса Мартиросяна.

Напомним, что 31-летний армянский боксер, проживающий в США, называется главным претендентом по бою GGG на 5 мая после отмены долгожданного рематча казахстанца с Саулем Альваресом.

— Владимир Викторович, что Вы думаете о переносе поединка Головкина против Альвареса?

— Мое мнение: Вы используете правильный термин. Скорее всего, бой просто перенесли на осень. «Канело» за это время разберется со своими проблемами. А боя ждут, прежде всего, болельщики — миллионы в Мексике и миллионы в Казахстане, да и по всему миру. Поэтому уверен, что Головкин и Альварес обязательно должны провести этот бой. Каждый из них, наверное, решил для себя, что это главный поединок для него в карьере.

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— Данная ситуация скорее на руку команде Альвареса или же, напротив, Головкину?

— Гене сейчас было бы хорошо провести бой, потому что он прошел полный цикл подготовки, и его нужно заканчивать боем.

— Как Вы относитесь к сообщениям, что соперником Головкина по поединку 5 мая может стать американский боксер Ванес Мартиросян?

— На мой взгляд, это идеальный вариант. Мартиросян из Лос-Анджелеса, его поддерживает большое комьюнити. Этот боксер мог бы стать именно тем противником, который бы помог Гене в этой ситуации. Головкину обязательно нужен бой. Это страшное испытание для боксера, когда он готовится, проделал большую работу, гонял вес, вышел в точку готовности — и вдруг у него нет боя. Считаю, совершенно правильно делает команда Головкина, которая старается обязательно организовать ему бой в эти же сроки, на которые планировался поединок с Альваресом.

— Ванес Мартиросян способен создать Головкину конкуренцию в ринге?

— Конечно. Гена — это большой раздражитель и мотиватор. И представляете, если Мартиросян в голове у себя решит, что может выиграть у Головкина… Он будет делать все для того, чтобы это случилось.

— Как Вам кажется, почему команда Головкина наотрез отказалась рассматривать вариант боя с Сергеем Деревянченко?

— Вот Деревянченко как раз был бы неправильным соперником в данной ситуации. Полностью здесь поддержку Абеля Санчеса, Тома Леффлера и самого Геннадия в том, что нужен Мартиросян. Наверное, Сергею еще необходимо какое-то время, чтобы заслужить бой с Головкиным.

— Видите ли Вы какие-либо репутационные риски для Головкина?

— Никаких. Он настоящий боец, воин, который должен радовать своих болельщиков боями. Геннадий принимает решение сделать это. Он большой молодец.

— Совсем скоро дебютный бой в профессионалах должен провести Данияр Елеусинов. Вы ждете этого события?

— Я хочу пожелать Данияру успехов. Он олимпийский чемпион, уже настоящая звезда. Хочу, чтобы теперь он свой звездный статус подтвердил на профессиональном ринге. Геннадию Головкину пора возвращаться домой, в Казахстан, — чтобы стать акимом Астаны. А Данияр, наверное, будет акимом Алматы — после того, как повторит карьеру Геннадия Головкина.

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