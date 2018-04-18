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13:02 (мск), источник: Vesti.kz

Слушания по делу о допинге Альвареса могут затянуться до мая

Адвокаты Атлетической комиссии Невады и промоутерской компании Golden Boy Promotoins ведут переговоры о мировом соглашении по поводу дисквалификации попавшегося на допинге мексиканского боксера Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО), сообщает LA Times.

Если стороны не придут к соглашению на заседании, которое пройдет в Лас-Вегасе 18 апреля утром по местному времени, вопрос будет перенесен на майское собрание комиссии для полного слушания.

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Ожидается, что Альварес, недавно перенесший операцию, не будет присутствовать на слушании лично, но будет находиться на телефонной связи.

Напомним, ожидается, что в день проведения заседания решится не только дальнейшая судьба Альвареса, срок дисквалификации которого может дойти до года, но и будет поставлена точка в вопросе о проведении Головкиным боя 5-го мая. По некоторым данным, после вынесения вердикта команда GGG объявит о поединке с американцем Ванесом Мартиросяном, а также о новой дате реванша с мексиканцем.

Слушания по делу о допинге Альвареса могут затянуться до мая
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