Слушания по делу о допинге Альвареса могут затянуться до мая

Если стороны не придут к соглашению на заседании, которое пройдет в Лас-Вегасе 18 апреля утром по местному времени, вопрос будет перенесен на майское собрание комиссии для полного слушания.

Ожидается, что Альварес, недавно перенесший операцию, не будет присутствовать на слушании лично, но будет находиться на телефонной связи.

Напомним, ожидается, что в день проведения заседания решится не только дальнейшая судьба Альвареса, срок дисквалификации которого может дойти до года, но и будет поставлена точка в вопросе о проведении Головкиным боя 5-го мая. По некоторым данным, после вынесения вердикта команда GGG объявит о поединке с американцем Ванесом Мартиросяном, а также о новой дате реванша с мексиканцем.