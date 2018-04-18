«Канело» может отказаться от проведения боев в Лас-Вегасе после дисквалификации из-за допинга

Боксер недоволен, что ему предстоит предстать перед Атлетической комиссией Невады за употребление допинга, ведь он уверяет, что кленбутерол попал в его организм вместе с зараженным мясом.

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Если по итогам заседания, которое состоится уже в ближайшие сутки, «Канело» решит не проводить больше поединки в штате Невада, где главным по организации боксерских шоу является Лас-Вегас, то промоутеры мексиканца в лице компании Golden Boy Promotions, скорее всего, переедут в штат Техас, в котором он тоже очень популярен.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что дисквалификация боксера составит год, но наказание будет сокращено до шести месяцев. За оставшийся же срок нужно будет выплатить штраф.

После отказа попавшегося на допинге мексиканца Сауля «Канело» Альвареса GGG решил все-таки провести бой 5 мая, но соперника у него по-прежнему нет. Появилась информация, что поединок может быть отменен, так как остается слишком мало времени на подготовку. Самой подходящей для оппонента GGG считалась кандидатура ирландца Гэри О’Салливана, но потом и он отказался от встречи.

Самым вероятным соперником в случае переноса поединка в Карсон назывался американец армянского происхождения Ванес Мартиросян (36−3−1, 21 КО). Он получил разрешение на бой с Головкиным от WBC и WBA, но его кандидатуру блокирует IBF, по линии которой есть обязательный претендент в лице Деревянченко. Ситуация прояснится в ближайшие сутки, когда будет вынесено решение по делу Альвареса.