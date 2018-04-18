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11:27 (мск), источник: Vesti.kz

Фируза Шарипова может обойти Геннадия Головкина по количеству поясов

Как сообщает ее пресс-служба, Шарипова владеет поясами в двух дивизионах и в данный момент собирается завоевать чемпионские титулы в третьей для себя категории, причем установив рекорд.

Так, наиболее вероятной соперницей на июньский бой Шариповой в Санкт-Петербурге называется аргентинка Анна Лаура Эстече, которая владеет поясами чемпионки мира по основным версиям WBA, WBO и IBF в первом полусреднем весе.

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В случае победы Шарипова установит новый рекорд для Казахстана, став действующей чемпионкой мира в трех весах одновременно. На данный момент она является обладателем чемпионского пояса по версии IBO во втором полулегком весе, а также титулами чемпионки мира по версиям WIBA и WBU в легком весе.

Кроме того, уже определена соперница казахстанки на бой 24 октября в Монако. Ей является первый номер мирового рейтинга во втором полулегком весе Ева Вальстрем из Финляндии. Если Фируза выиграет этот поединок, она заберет пояс чемпионки мира по версии самой престижной организации в мире бокса WBC.

Для сравнения — самый известный и прославленный казахстанский чемпион Геннадий Головкин на текущий момент владеет четырьмя поясами в среднем весе — это титулы WBC, WBA (Super), IBF и IBO. В случае успеха Шариповой она будет обладать шестью поясами в трех весовых категориях.

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