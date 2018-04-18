Фируза Шарипова может обойти Геннадия Головкина по количеству поясов
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Так, наиболее вероятной соперницей на июньский бой Шариповой в
В случае победы Шарипова установит новый рекорд для Казахстана, став действующей чемпионкой мира в трех весах одновременно. На данный момент она является обладателем чемпионского пояса по версии IBO во втором полулегком весе, а также титулами чемпионки мира по версиям WIBA и WBU в легком весе.
Кроме того, уже определена соперница казахстанки на бой 24 октября в Монако. Ей является первый номер мирового рейтинга во втором полулегком весе Ева Вальстрем из Финляндии. Если Фируза выиграет этот поединок, она заберет пояс чемпионки мира по версии самой престижной организации в мире бокса WBC.
Для сравнения — самый известный и прославленный казахстанский чемпион Геннадий Головкин на текущий момент владеет четырьмя поясами в среднем весе — это титулы WBC, WBA (Super), IBF и IBO. В случае успеха Шариповой она будет обладать шестью поясами в трех весовых категориях.