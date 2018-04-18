«Винить GGG не за что». Тренер Деревянченко объяснил нежелание Головкина драться с украинцем

«Винить Головкина не за что, — считает наставник. — Слишком мало времени на подготовку, да и Сергей — очень уж крепкий парень».

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Стоит отметить, что 5 мая Головкин планировал провести реванш с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), но по причине допинг-скандала (в анализах Альвареса выявлен кленбутерол) поединок пришлось отменить. Головкин по-прежнему нацелен отбоксировать 5 мая, но по сообщениям СМИ, ему может грозить потеря титула IBF, если его соперником будет не Деревянченко, который является обязательным претендент по этой линии IBF.

«Все просто. Если Головкин не хочет драться с Сергеем, тогда его необходимо лишить титула. Или по-вашему Деревянченко должен пять лет сидеть в статусе обязательного претендента? Есть правила, а значит нужно руководствоваться ими. Иначе зачем вообще нужны все эти санкционирующие органы?, — заявил Розье.

— Я согласен с тем, что в ситуации виновен не Головкин, а Альварес. Как по мне, стоило бы и вовсе отменить бой 5 мая. Головкин сейчас словно между молотом и наковальней. Ведь никому не интересно смотреть, как он избивает не-пойми-кого. Все хотят, чтобы в соперниках у Головкина был стоящий оппонент. Да и вопрос денег… Головкин хочет заработать, а для этого ему нужен «Канело». Но я не удивлюсь, если реванш так и не состоится.

Напомним, что главный редактор журнала The Ring Дуглас Фишер рассказал о реальной информации по лишению Головкина титула IBF, заявив, что Федерация не говорила о том, что точно лишит казахстанцы чемпионского титула.