Менеджер Елеусинова объяснил выбор непобежденного американца в качестве соперника для дебюта в андеркарте у Джейкобса
Менеджер олимпийского чемпиона Данияра Елеусинова Зия Алиев объяснил корреспонденту Vesti.kz, почему в качестве первого соперника в
Менеджер олимпийского чемпиона Данияра Елеусинова Зия Алиев объяснил корреспонденту Vesti.kz, почему в качестве первого соперника в
Дебют отечественного полусредневеса намечен на 28 апреля — поединок пройдет в андеркарте
— Нам понравился «рекордс» соперника. Для дебюта нормальный соперник. Довольно неплохой, — сказал Алиев.
— Не слишком ли он опасен для Данияра, исходя именно из его рейтинга?
— Нет, совершенно нет.
— Команда решила, что Данияр готов к такому бою?
— Да, совершенно верно. Под него подбирался соперник.
Напомним, 27-летний олимпийский чемпион Данияр Елеусинов перешел в профессиональный бокс, и подписал контракт с британским промоутером Эдди Хирном.