Менеджер Елеусинова объяснил выбор непобежденного американца в качестве соперника для дебюта в андеркарте у Джейкобса

Дебют отечественного полусредневеса намечен на 28 апреля — поединок пройдет в андеркарте экс-чемпиона мира Дэниэла Джейкобса. Бой Елеусинова и Ноа в Нью-Йорке будет шестираундовым.

— Нам понравился «рекордс» соперника. Для дебюта нормальный соперник. Довольно неплохой, — сказал Алиев.

— Не слишком ли он опасен для Данияра, исходя именно из его рейтинга?

— Нет, совершенно нет.

— Команда решила, что Данияр готов к такому бою?

— Да, совершенно верно. Под него подбирался соперник. По-другому и быть не может.