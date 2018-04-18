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10:24 (мск), источник: Vesti.kz

Менеджер Елеусинова объяснил выбор непобежденного американца в качестве соперника для дебюта в андеркарте у Джейкобса

Менеджер олимпийского чемпиона Данияра Елеусинова Зия Алиев объяснил корреспонденту Vesti.kz, почему в качестве первого соперника в профи-боксе для казахстанца был выбран 22-летний американец Ноа Кидд (3−0−1, 2 КО).

Дебют отечественного полусредневеса намечен на 28 апреля — поединок пройдет в андеркарте экс-чемпиона мира Дэниэла Джейкобса. Бой Елеусинова и Ноа в Нью-Йорке будет шестираундовым.

— Нам понравился «рекордс» соперника. Для дебюта нормальный соперник. Довольно неплохой, — сказал Алиев.

— Не слишком ли он опасен для Данияра, исходя именно из его рейтинга?

— Нет, совершенно нет.

— Команда решила, что Данияр готов к такому бою?

— Да, совершенно верно. Под него подбирался соперник. По-другому и быть не может.

Напомним, 27-летний олимпийский чемпион Данияр Елеусинов перешел в профессиональный бокс, и подписал контракт с британским промоутером Эдди Хирном.

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