Демьяненко объяснил, почему IBF невыгодно лишать титула Головкина

В беседе с корреспондентом Vesti.kz он подчеркнул, что Федерация понимает, что на GGG она заработает больше, чем на Деревянченко.
Напомним, по сообщению ESPN, IBF сообщила команде Головкина, что в случае проведения боя с американцем Ванесом Мартиросяном 5 мая, GGG будет вынужден освободить свой титул.
«Деревянченко стоит первым в рейтинге IBF. И Федерация заинтересована в том, чтобы бой претендента с чемпионом состоялся. Сейчас, после того, как отменился бой с «Канело», и все
Деревянченко можно понять. Он хочет, чтобы бой состоялся. У Головкина же вариантов больше. Он может провести свободную защиту, в то время, как Сергей будет ждать. Бывало и такое, когда претендент без имени и не интересен — сидел годами в ожидании. Деревянченко как раз в такой ситуации. Он провел не так много боев.
А титул. Пусть отбирают его у Головкина. Команда GGG может легко его отдать. Скажет: «Если не хотите, чтобы титул был у Головкина, то, пожалуйста, забирайте, отдайте его Деревянченко. С кем он тогда будет драться?» IBF только недавно установилась, как мировая организация.
К тому же, IBF вряд ли пойдет на такие меры, вряд ли принудительно лишит титула. Ведь если Головкин будет боксировать сейчас, с любым соперником, то он все равно же будет защищать пояс. Федерация на самом деле заработает больше, если титул будет именно у Головкина, чем у Деревянченко. IBF такие вещи однозначно держит в уме, — резюмировал Демьяненко.
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Самым вероятным соперником в случае переноса поединка в Карсон назывался американец армянского происхождения Ванес Мартиросян (36−3−1, 21 КО). Он получил разрешение на бой с Головкиным от WBC и WBA, но его кандидатуру блокирует IBF, по линии которой есть обязательный претендент в лице Деревянченко. Ситуация прояснится в ближайшие сутки, когда будет вынесено решение по делу Альвареса.