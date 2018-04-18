Демьяненко объяснил, почему IBF невыгодно лишать титула Головкина

В беседе с корреспондентом Vesti.kz он подчеркнул, что Федерация понимает, что на GGG она заработает больше, чем на Деревянченко.

Напомним, по сообщению ESPN, IBF сообщила команде Головкина, что в случае проведения боя с американцем Ванесом Мартиросяном 5 мая, GGG будет вынужден освободить свой титул.

«Деревянченко стоит первым в рейтинге IBF. И Федерация заинтересована в том, чтобы бой претендента с чемпионом состоялся. Сейчас, после того, как отменился бой с «Канело», и все по-прежнему настроены на этот поединок, то никаких проблем. Команда Головкина вправе сама выбирать соперников и решать с кем биться. Головкин и вовсе может сделать так, как в свое время Альварес — сказать: «Меня не интересует ваш бой». Для мировых организаций важно что? Санкционные сборы, которые бы позволяли им развиваться.

Деревянченко можно понять. Он хочет, чтобы бой состоялся. У Головкина же вариантов больше. Он может провести свободную защиту, в то время, как Сергей будет ждать. Бывало и такое, когда претендент без имени и не интересен — сидел годами в ожидании. Деревянченко как раз в такой ситуации. Он провел не так много боев.

А титул. Пусть отбирают его у Головкина. Команда GGG может легко его отдать. Скажет: «Если не хотите, чтобы титул был у Головкина, то, пожалуйста, забирайте, отдайте его Деревянченко. С кем он тогда будет драться?» IBF только недавно установилась, как мировая организация.

К тому же, IBF вряд ли пойдет на такие меры, вряд ли принудительно лишит титула. Ведь если Головкин будет боксировать сейчас, с любым соперником, то он все равно же будет защищать пояс. Федерация на самом деле заработает больше, если титул будет именно у Головкина, чем у Деревянченко. IBF такие вещи однозначно держит в уме, — резюмировал Демьяненко.

После отказа попавшегося на допинге мексиканца Сауля «Канело» Альвареса GGG решил все-таки провести бой 5 мая, но соперника у него по-прежнему нет. Появилась информация, что поединок может быть отменен, так как остается слишком мало времени на подготовку. Самой подходящей для оппонента GGG считалась кандидатура ирландца Гэри О’Салливана, но потом и он отказался от встречи.