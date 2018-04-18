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10:20 (мск), источник: Vesti.kz

Главный редактор журнала The Ring рассказал о реальной информации по лишению Головкина титула IBF

Решение Международной боксерской федерация (IBF) отобрать свой титул у казахстанца Геннадия Головкина, который также владеет поясами WBA (Super), IBO и WBC, если тот решить проводить 5 мая боя с американцем Ванесом Мартиросяном, не является окончательным, передает корреспондент Vesti.kz.

Об этом в своем аккаунте в «Твиттере» написал главный редактор журнала The Ring Дуглас Фишер, который близко общается с промоутером GGG Томом Леффлером.

«Мне сказали (с обеих сторон), IBF не говорила Тому Леффлеру, что «вероятно» лишит GGG их титула, если он встретится с Ванесом. Они могли бы, но это не «вероятно». Позиция Лу ДиБеллы в том, что Деревянченко хочет быть следующим после 5 мая, если «Канело» будет дисквалифицирован. И это справедливо.

И мне нравится смотреть, как GGG дерется с любым соперником. Big Drama Show по-прежнему остается лучшим живым шоу боксе. Итак, я с нетерпением жду 5 мая, — написал Фишер.

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Напомним, ранее появилась информация, что IBF пригрозила команде Головкина, что в случае проведения боя с американцем Ванесом Мартиросяном 5 мая, GGG будет вынужден освободить свой титул.

Напомним, после отказа попавшегося на допинге мексиканца Сауля «Канело» Альвареса GGG решил все-таки провести бой 5 мая, но соперника у него по-прежнему нет. Появилась информация, что поединок может быть отменен, так как остается слишком мало времени на подготовку. Самой подходящей для оппонента GGG считалась кандидатура ирландца Гэри О’Салливана, но потом и он отказался от встречи.

Самым вероятным соперником в случае переноса поединка в Карсон назывался американец армянского происхождения Ванес Мартиросян (36−3−1, 21 КО). Он получил разрешение на бой с Головкиным от WBC и WBA, но его кандидатуру блокирует IBF, по линии которой есть обязательный претендент в лице Деревянченко. Ситуация прояснится в ближайшие сутки, когда будет вынесено решение по делу Альвареса.

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