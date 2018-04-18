Почему реванш Головкина и «Канело» может вообще не состояться

Аналитик Showtime и Зала Славы считает, что это произойдет, если Спортивная комиссия Невады дисквалифицирует Альвареса на год, и тому придется отбывать полное наказание.

Ранее СМИ сообщили, что дисквалификация боксера составит год, но наказание будет сокращено до шести месяцев. За оставшийся же срок нужно будет выплатить штраф.

«Если Альваресу придется отбывать наказание год, бой может не произойти. Многое может произойти за год. В том числе то, что Головкину будет 37. Головкин не проявляет никаких признаков выхода на пенсию. Но, я думаю, можно сказать, что в его карьере наступают сумерки. Сколько он еще протянет? Если будут ждать, как это повлияет на деловую сторону вопроса? Не уверен, что мы увидим бой в этом году. Как не уверен и в том, что мы его вообще увидим», — цитирует Бернштейна boxingscene.com.

Напомним, после отказа попавшегося на допинге мексиканца Сауля «Канело» Альвареса GGG решил все-таки провести бой 5 мая, но соперника у него по-прежнему нет. Появилась информация, что поединок может быть отменен, так как остается слишком мало времени на подготовку. Самой подходящей для оппонента GGG считалась кандидатура ирландца Гэри О’Салливана, но потом и он отказался от встречи.