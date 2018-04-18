WBC утвердил бой претендентов для поединка с Головкиным

На кону поединка Чарло-Сентено будет стоять титул «временного» чемпиона мира по версии WBC.

«Очевидно, что бой между GGG и “Канело” — это то, что хочет увидеть весь мир с тех пор, как прозвучал финальный гонг после их первой встречи. WBC назначил “временный” чемпионский титул, чтобы как можно быстрее заняться позицией Джермалла Чарло как обязательного претендента. Он и Уго Сентено приняли правила WBC. Если бой Головкина и Альвареса будет спасен и пройдет осенью, они примут, что его победитель должен будет встретиться со своим претендентом. И после этого будет назначен обязательный поединок», — сказал президент WBC Маурисио Сулейман.

Напомним, после отказа попавшегося на допинге мексиканца Сауля «Канело» Альвареса GGG решил все-таки провести бой 5 мая, но соперника у него по-прежнему нет. Появилась информация, что поединок может быть отменен, так как остается слишком мало времени на подготовку. Самой подходящей для оппонента GGG считалась кандидатура ирландца Гэри О’Салливана, но потом и он отказался от встречи.