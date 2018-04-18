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10:01 (мск), источник: Vesti.kz

WBC утвердил бой претендентов для поединка с Головкиным

Всемирный боксерский совет (WBC) утвердил поединок Джермалл Чарло — Уго Сентено в качестве элиминатора за звание обязательного претендента на титул, принадлежащий казахстанцу Геннадию Головкину, который также владеет поясами WBA (Super), IBO и IBF в среднем весе, сообщает boxingscene.com.

На кону поединка Чарло-Сентено будет стоять титул «временного» чемпиона мира по версии WBC.

«Очевидно, что бой между GGG и “Канело” — это то, что хочет увидеть весь мир с тех пор, как прозвучал финальный гонг после их первой встречи. WBC назначил “временный” чемпионский титул, чтобы как можно быстрее заняться позицией Джермалла Чарло как обязательного претендента. Он и Уго Сентено приняли правила WBC. Если бой Головкина и Альвареса будет спасен и пройдет осенью, они примут, что его победитель должен будет встретиться со своим претендентом. И после этого будет назначен обязательный поединок», — сказал президент WBC Маурисио Сулейман.

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Напомним, после отказа попавшегося на допинге мексиканца Сауля «Канело» Альвареса GGG решил все-таки провести бой 5 мая, но соперника у него по-прежнему нет. Появилась информация, что поединок может быть отменен, так как остается слишком мало времени на подготовку. Самой подходящей для оппонента GGG считалась кандидатура ирландца Гэри О’Салливана, но потом и он отказался от встречи.

Самым вероятным соперником в случае переноса поединка в Карсон назывался американец армянского происхождения Ванес Мартиросян (36−3−1, 21 КО). Он получил разрешение на бой с Головкиным от WBC и WBA, но его кандидатуру блокирует IBF, по линии которой есть обязательный претендент в лице Деревянченко. Ситуация прояснится в ближайшие сутки, когда будет вынесено решение по делу Альвареса.

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