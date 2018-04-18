IBF пригрозила Головкину лишением пояса в случае проведения боя с Мартиросяном

Как сообщает ESPN, организация сообщила команде Головкина, что в случае проведения боя с американцем Ванесом Мартиросяном 5 мая, GGG будет вынужден освободить свой титул.

Напомним, после отказа попавшегося на допинге мексиканца Сауля «Канело» Альвареса GGG решил все-таки провести бой 5 мая, но соперника у него по-прежнему нет. Появилась информация, что поединок может быть отменен, так как остается слишком мало времени на подготовку. Самой подходящей для оппонента GGG считалась кандидатура ирландца Гэри О’Салливана, но потом и он отказался от встречи.