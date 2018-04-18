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09:59 (мск), источник: Vesti.kz

IBF пригрозила Головкину лишением пояса в случае проведения боя с Мартиросяном

Международная боксерская федерация (IBF) может отобрать у чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина свой титул.

Как сообщает ESPN, организация сообщила команде Головкина, что в случае проведения боя с американцем Ванесом Мартиросяном 5 мая, GGG будет вынужден освободить свой титул.

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Напомним, после отказа попавшегося на допинге мексиканца Сауля «Канело» Альвареса GGG решил все-таки провести бой 5 мая, но соперника у него по-прежнему нет. Появилась информация, что поединок может быть отменен, так как остается слишком мало времени на подготовку. Самой подходящей для оппонента GGG считалась кандидатура ирландца Гэри О’Салливана, но потом и он отказался от встречи.

Самым вероятным соперником в случае переноса поединка в Карсон назывался американец армянского происхождения Ванес Мартиросян (36−3−1, 21 КО). Он получил разрешение на бой с Головкиным от WBC и WBA, но его кандидатуру блокирует IBF, по линии которой есть обязательный претендент в лице Деревянченко. Ситуация прояснится в ближайшие сутки, когда будет вынесено решение по делу Альвареса.

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