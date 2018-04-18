IBF пригрозила Головкину лишением пояса в случае проведения боя с Мартиросяном
Международная боксерская федерация (IBF) может отобрать у чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина свой титул.
Международная боксерская федерация (IBF) может отобрать у чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина свой титул.
Как сообщает ESPN, организация сообщила команде Головкина, что в случае проведения боя с американцем Ванесом Мартиросяном 5 мая, GGG будет вынужден освободить свой титул.
Напомним, после отказа попавшегося на допинге мексиканца Сауля «Канело» Альвареса GGG решил
Самым вероятным соперником в случае переноса поединка в Карсон назывался американец армянского происхождения Ванес Мартиросян (36−3−1, 21 КО). Он получил разрешение на бой с Головкиным от WBC и WBA, но его кандидатуру блокирует IBF, по линии которой есть обязательный претендент в лице Деревянченко. Ситуация прояснится в ближайшие сутки, когда будет вынесено решение по делу Альвареса.