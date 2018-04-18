Стал известен срок дисквалификации для «Канело» Альвареса за положительный допинг
Мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) сможет вернуться на ринг после допингового скандала уже в августе, сообщает ESPN.
Мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) сможет вернуться на ринг после допингового скандала уже в августе, сообщает ESPN.
Как стало известно СМИ из источника, близкого к ситуации, Спортивная комиссия Невады дисквалифицирует боксера на год, но наказание будет сокращено до шести месяцев. За оставшийся же срок нужно будет выплатить штраф.
Таким образом, «Канело», санкции на которого были наложены в феврале, сможет вернуться на ринг уже в августе и начать подготовку к реваншу с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО).
По времени Астаны слушание по допинговому делу Альвареса состоится в четверг, 19 апреля. Боксер, заявляющий, что кленбутерол попал в его организм через мясо, предоставил доказательства, что эта проблема является глобальной для здравоохранения Мексики. Кроме того, «Канело» отправил комиссии статистические данные о своих антидопинговых тестах, отметив, что ранее его анализы всегда были отрицательными, а он добровольно присоединился к программе против использования запрещенных веществ.
Вместе с тем, в комиссии считают боксера виновным, даже если допинг попал в его организм ненамеренно. Поэтому избежать наказания совсем Альваресу не удастся.
Напомним, как ранее сообщили СМИ, в день заседания комиссии по делу «Канело» Геннадий Головкин объявит о бое с американцем Ванесом Мартиросяном, который заменит попавшегося на допинге мексикаца в бою, запланированном на 5 мая.