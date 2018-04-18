СМИ: Головкин объявит о бое с Мартиросяном в день слушания дела о допинге «Канело»
Американский боксер армянского происхождения Ванес Мартиросян (36−3−1, 21 КО), выступающий в первом среднем весе,
Американский боксер армянского происхождения Ванес Мартиросян (36−3−1, 21 КО), выступающий в первом среднем весе,
По данным СМИ, стороны значительно продвинулись в переговорах. А бой по американскому времени будет анонсирован в среду, 18 апреля, в тот же день, когда состоится слушание по делу о допинге мексиканца Сауля «Канело» Альвареса.
Второй бой Головкина и Альвареса должен был пройти 5 мая — снова на
Слушание по допинговому делу Альвареса назначено на 18 апреля. Ранее он заявлял, что кленбутерол попал в его организм через мясо. Если Альварес не сможет доказать свою невиновность, ему грозит годичная дисквалификация.
Добавим, что Головкин