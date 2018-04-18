СМИ: Головкин объявит о бое с Мартиросяном в день слушания дела о допинге «Канело»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Скрипаль уехала из Лондона в Москву: причина названа - СМИ
Что будет, если «закончились права»
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына
СМИ: в России планируют ограничить права собственников жилья
Джастин Бибер спас девушку от неадекватного ухажера
Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз0
Вегас Голден Найтс1
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд0
Виннипег Джетс2
Футбол. Кубок России
18:00
Авангард К
Шинник
Хоккей. НХЛ
02:30
Коламбус Блю ДжэкетсОТ2
Вашингтон Кэпиталз3
Футбол. Сборные
02:30
Тринидад и Тобаго0
Панама1
Футбол. Кубок России
18:30
Спартак М
Тосно
Футбол. Зарубежный
19:00
Беневенто
Аталанта
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Ак Барс
Футбол. Премьер-лига
19:30
Локомотив М
Ахмат
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
Динамо М
Футбол. Премьер-лига
20:30
ЦСКА
Амкар
Футбол. Зарубежный
20:30
Эспаньол
Эйбар
Футбол. Зарубежный
20:30
Валенсия
Хетафе
Футбол. Зарубежный
21:45
Борнмут
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
21:45
СПАЛ
Кьево
Футбол. Зарубежный
21:45
Сампдория
Болонья
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Дженоа
Футбол. Зарубежный
21:45
Кротоне
Ювентус
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Милан
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Лацио
Футбол. Зарубежный
21:45
Наполи
Удинезе
Футбол. Зарубежный
17.04
Вильярреал2
Леганес1
Футбол. Зарубежный
17.04
Сельта2
Барселона2
Футбол. Зарубежный
17.04
Брайтон & Хоув1
Тоттенхэм Хотспур1
Футбол. Зарубежный
17.04
Интер4
Кальяри0
Футбол. Зарубежный
17.04
Депортиво0
Севилья0
Все события
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Российский «Панцирь» отбил атаку США
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
«Вашингтон» обыграл «Коламбус» во 2-м овертайме в Кубке Стэнли
Россиянин номинирован на приз лучшему вратарю НХЛ
Назван самый красивый мужчина в королевской семье
Полина Гагарина в рокерском образе позирует на мотоцикле
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
Эксперт рассказал, что можно сверлить весь день
Фоторепортажи
30Миранчуки, Фарфан, стандарты. Как «Локо» разбил «Динамо»
8«Рома» и «Ливерпуль» стали первыми полуфиналистами Лиги чемпионов
09:46 (мск), источник: Vesti.kz

СМИ: Головкин объявит о бое с Мартиросяном в день слушания дела о допинге «Канело»

Американский боксер армянского происхождения Ванес Мартиросян (36−3−1, 21 КО), выступающий в первом среднем весе, все-таки станет следующим соперником чемпиона в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанцем Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО), сообщает ESPN.

По данным СМИ, стороны значительно продвинулись в переговорах. А бой по американскому времени будет анонсирован в среду, 18 апреля, в тот же день, когда состоится слушание по делу о допинге мексиканца Сауля «Канело» Альвареса.

Читайте также
Обозреватель BoxingScene: Головкин не будет драться 5 мая

Второй бой Головкина и Альвареса должен был пройти 5 мая — снова на T-Mobile в Лас-Вегасе, но мексиканец отказался от реванша после двух проваленных допинг-тестов на кленбутерол и временного отстранения Атлетической комиссией штата Невады (NSAC).

Слушание по допинговому делу Альвареса назначено на 18 апреля. Ранее он заявлял, что кленбутерол попал в его организм через мясо. Если Альварес не сможет доказать свою невиновность, ему грозит годичная дисквалификация.

Добавим, что Головкин по-прежнему планирует провести бой 5 мая, но столкнулся с проблемами при выборе соперника. Ситуация с поединком должна решиться на этой неделе.

Менеджер Елеусинова объяснил выбор непобежденного американца в качестве соперника для дебюта в андеркарте у Джейкобса
«Ак Барс» нацелился на 4-0. У ЦСКА все плохо
«Вегас» впервые в своей истории выиграл серию в Кубке Стэнли
«Вашингтон» обыграл «Коламбус» во 2-м овертайме в Кубке Стэнли
Россиянин номинирован на приз лучшему вратарю НХЛ
РФС сменил главу департамента судейства за месяц до окончания ЧР
На «Золотую бутсу» претендуют Салах и Месси
Боброва: Было много сообщений, что я гноблю Загитову
Спорт-Экспресс
Авто
Внимание, опасность! На дороги выехали «подснежники» (видео) Будьте бдительны: весной на улицы выкатывают водители, не сидевшие за рулем с осени. И это большая проблема для остальных
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ 28-летний Жан признается, что с детства мечтал работать на телевидении
Недвижимость
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
Леди
В тренде: как сделать актуальными любимые (старые) джинсы Не важно, купила ли ты джинсы сегодня или 10 лет назад, потому что эти волшебные брюки легко впишутся в самые популярные тренды весны
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь