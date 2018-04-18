СМИ: Головкин объявит о бое с Мартиросяном в день слушания дела о допинге «Канело»

По данным СМИ, стороны значительно продвинулись в переговорах. А бой по американскому времени будет анонсирован в среду, 18 апреля, в тот же день, когда состоится слушание по делу о допинге мексиканца Сауля «Канело» Альвареса.

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Второй бой Головкина и Альвареса должен был пройти 5 мая — снова на T-Mobile в Лас-Вегасе, но мексиканец отказался от реванша после двух проваленных допинг-тестов на кленбутерол и временного отстранения Атлетической комиссией штата Невады (NSAC).

Слушание по допинговому делу Альвареса назначено на 18 апреля. Ранее он заявлял, что кленбутерол попал в его организм через мясо. Если Альварес не сможет доказать свою невиновность, ему грозит годичная дисквалификация.