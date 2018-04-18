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09:44 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион мира-2003: Бои Алимханулы в профи не понравились. Его лучший бокс был в 2013 году

Чемпион мира 2003 года, чемпион Азии-2004 и участник Олимпиады-2004 Галиб Джафаров в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал решение Жанибека Алимханулы продолжить карьеру в профессионалах и оценил перспективы Садриддина Ахмедова.

— Алимханулы не так давно покинул сборную Казахстана. Сможет ли он достичь успеха на профессиональном ринге?

— Это зависит от него самого и от того, чего Жанибек хочет в профи. Так-то парень талантливый и одаренный, если говорить о его данных и мышлении. Однако данные в боксе — всего лишь полдела. Надо смотреть, кто будет его тренировать. Ведь все знают, что боксер без тренера — это лишь полубоксер.

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Я видел его бои в профи и честно скажу, что они мне не очень понравились. Вообще считаю, что он показывал лучший свой бокс в 2013 году, когда стал чемпионом мира и Азии, однако с тех пор все никак не может вернуться на прежний уровень.

К тому же на последнем чемпионате Казахстана Алимханулы проиграл молодому Коханчику в четвертьфинале. Я сам тот бой не видел. С чем это связано — не знаю. Видимо, Алимханулы сбавил обороты, однако я считаю, что он способен на многое.

— В профессионалы перешел и Садриддин Ахмедов, который уже успел провести бой и нокаутировать в дебюте соперника за 31 секунду. Как думаете, не поспешил ли он с переходом в профи в столь молодом возрасте?

— Если Ахмедов не видит перспектив для себя в любительском боксе и хочет улучшить свое финансовое положение, то это его личное дело. Опять же — парень он талантливый.

Мне приходилось видеть его в деле. Он хорошо бьет и как нельзя отлично подходит для профессионального бокса. Но тут ситуация аналогична с Алимханулы: все будет зависеть от того, к кому он попадет и кто будет заниматься его делами.

У бывших любителей, как правило, высокий уровень подготовки и обычно для набивания статистики и послужного списка им подбирают неизвестных бойцов, которые выполняют роль «груши». Таких боксеров немало в профи. Вот и этот боец оказался настолько слабым, что не выдержал удар и упал, не устояв и одной минуты.

Напомним, Алимханулы дебютировал в профи еще в 2016 году и успел провести два боя, но из сборной Казахстана ушел только в январе. Он даже задумывался о завершении карьеры после сенсационного поражения от 19-летнего Михаила Коханчика на последнем чемпионате страны. На днях стало известно, что Алимханулы окончательно перешел в профи, а его менеджером может стать Эгис Климас.

20-летний Ахмедов в любительском боксе успел выиграть молодежный чемпионат мира-2016. В профи он решил уйти в конце 2017 года, а его дебют состоялся 7 апреля, когда он за 31 секунду нокаутировал мексиканца Тони Баррераса (1−2, 1 КО).

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