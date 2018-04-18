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00:58 (мск), источник: Sports.kz

«Мы что, пять лет будем ждать?!». Тренер Деревянченко хочет, чтобы Головкина лишили пояса

Тренер Сергея Деревянченко (12−0, 10 КО) Андре Розье рассказал о ситуации с возможным боем против Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и о сорванном рематче GGG с Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

— Я не виню его [Головкина]. Недостаточно времени, чтобы подготовиться, Сергей может драться. Он — это настоящая сделка. Но если Головкин не хочет драться, то он должен быть лишен пояса [IBF]. Мы что, будем обязательными претендентами пять лет?! Это бессмысленно. Время делать правильные вещи, или вообще не иметь санкционирующих организаций. В принципе, раз «Канело» оказался «грязным» и уничтожил это событие, думаю, боя 5 мая вообще не будет. Головкин между молотом и наковальней. Никто не хочет видеть его в ринге с кем-то, кто вообще не должен там быть. Он хочет заработать денег, но никогда не заработает тех денег, которые мог бы заработать с «Канело». Таким образом, он почти дошел до того, что вынужден ждать следующего боя с Альваресом. Мне жаль его, но я думаю, что ничего не случится, вообще ничего, — сказал Розье в интервью Boxingscene.com.

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