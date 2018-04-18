Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов узнал соперника по дебютному бою в профи

Поединок полусреднего веса пройдет в формате шести раундов. Бой Елеусинов — Кидд состоится в андеркарте вечера бокса на арене «Барклайс» в Нью-Йорке, в главном событии которого встретятся американский средневес Дэниэл Джейкобс (33−2, 29 КО) и поляк Мацей Сулецки (26−0, 10 КО).
22-летний Кидд дебютировал в профи в июле 2016 года. На его счету три победы (две нокаутом) и одна ничья. Все свои поединки он провел в родном штате Миссури.
В андеркарте боя Джейкобс — Сулецки также пройдет бой легкого веса в форме шести раундов, в котором казахский полицейский из Нью-Йорка Димаш Ниязов (13−0−3, 6 КО) встретится с мексиканцем Анхелем Саринаной (7−7−2, 3 КО).
27-летний Елеусинов перешел в профессиональный бокс со второй попытки. В начале марта казахстанец подписал контракт с британским промоутером Эдди Хирном, который представляет интересы таких известных боксеров, как Энтони Джошуа, Келл Брук, Джордж Гроувз, Тони Белью, Амир Хан и другие. В 2017 году Хирн вышел на американский рынок, подписав контракт с Дэниэлом Джейкобсом, который перед этим проиграл казахстанцу Геннадию Головкину.