Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов узнал соперника по дебютному бою в профи

Поединок полусреднего веса пройдет в формате шести раундов. Бой Елеусинов — Кидд состоится в андеркарте вечера бокса на арене «Барклайс» в Нью-Йорке, в главном событии которого встретятся американский средневес Дэниэл Джейкобс (33−2, 29 КО) и поляк Мацей Сулецки (26−0, 10 КО).

22-летний Кидд дебютировал в профи в июле 2016 года. На его счету три победы (две нокаутом) и одна ничья. Все свои поединки он провел в родном штате Миссури.

В андеркарте боя Джейкобс — Сулецки также пройдет бой легкого веса в форме шести раундов, в котором казахский полицейский из Нью-Йорка Димаш Ниязов (13−0−3, 6 КО) встретится с мексиканцем Анхелем Саринаной (7−7−2, 3 КО).