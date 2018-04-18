Скрытые факты, или Как команда Головкина поймала «Канело» на допинге
Журналист Boxingscene.com Стивен Эдвардс поделился мнением о положительных
Журналист Boxingscene.com Стивен Эдвардс поделился мнением о положительных
«Санчес — мексиканец, он и команда GGG очень умны. Вы должны аплодировать им. Именно они попросили VADA проверить «Канело» не за восемь недель до боя, как обычно, а за одиннадцать. Или вы думаете, что это совпадение, что они поймали его задолго до боя? Большинство мошенников также умны — у них есть люди, следящие за циклами, когда в организме уже не будет допинга. Так они получают преимущество еще до лагеря. Поэтому они проверили «Канело» раньше, и это было великолепно.
Очень немногие так заботятся о боксе — в нем еще много мошенников. Лично я аплодирую GGG, Санчесу и Леффлеру за то, что они повлияли на поимку «Канело», — отмечает Эдвардс.
Окончательное решение по делу «Канело» будет вынесено 18 апреля.