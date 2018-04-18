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00:47 (мск), источник: Sports.kz

Скрытые факты, или Как команда Головкина поймала «Канело» на допинге

Журналист Boxingscene.com Стивен Эдвардс поделился мнением о положительных допинг-тестах Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО) перед рематчем с Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), который был запланирован на 5 мая, сообщает Sports.kz.

«Санчес — мексиканец, он и команда GGG очень умны. Вы должны аплодировать им. Именно они попросили VADA проверить «Канело» не за восемь недель до боя, как обычно, а за одиннадцать. Или вы думаете, что это совпадение, что они поймали его задолго до боя? Большинство мошенников также умны — у них есть люди, следящие за циклами, когда в организме уже не будет допинга. Так они получают преимущество еще до лагеря. Поэтому они проверили «Канело» раньше, и это было великолепно.

Очень немногие так заботятся о боксе — в нем еще много мошенников. Лично я аплодирую GGG, Санчесу и Леффлеру за то, что они повлияли на поимку «Канело», — отмечает Эдвардс.

Окончательное решение по делу «Канело» будет вынесено 18 апреля.

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