WBC одобрил поединок Фирузы Шариповой с обладательницей титула чемпионки мира Евой Вальстрем

На кону этого боя будут стоять пояс чемпионки мира по версии WBC во втором полулегком весе, принадлежащий Вальстрем, и чемпионский пояс IBO в этом же весе, которым владеет Шарипова.
Напомним, этот поединок запланирован на 24 октября в Монако и пройдет во время самой престижной конвенции мировых телеканалов Sportel.
Казахстанка 30 декабря в Алматы победила бельгийку Джемиллу Гонтарюк, и завоевала титулы IBO и WBC Silver и стала обязательным претендентом на чемпионский пояс WBC, которым владеет Вальстрем.
Финка 8 апреля решением большинства судей прошла Мелиссу Сент-Вилис из США. Поединок прошел в Хельсинки, Финляндия. Во время боя Вальстрем получила несколько рассечений, поэтому не готова стать соперницей Шариповой на ближайший поединок в июне. Но ее команда ответила согласием на предложение провести бой в Монако в октябре после восстановления финской спортсменки.