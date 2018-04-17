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10:00 (мск), источник: Vesti.kz

WBC одобрил поединок Фирузы Шариповой с обладательницей титула чемпионки мира Евой Вальстрем

Промоутерскаая компания чемпионки мира Фирузы Шариповой из Казахстана FSK Promotion получила одобрение от Всемирного боксерского совета (WBC) на организацию ее поединка с финкой Евой Вальстрем, сообщает пресс-служба казахстанской спортсменки.

На кону этого боя будут стоять пояс чемпионки мира по версии WBC во втором полулегком весе, принадлежащий Вальстрем, и чемпионский пояс IBO в этом же весе, которым владеет Шарипова.

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Напомним, этот поединок запланирован на 24 октября в Монако и пройдет во время самой престижной конвенции мировых телеканалов Sportel.

Казахстанка 30 декабря в Алматы победила бельгийку Джемиллу Гонтарюк, и завоевала титулы IBO и WBC Silver и стала обязательным претендентом на чемпионский пояс WBC, которым владеет Вальстрем.

Финка 8 апреля решением большинства судей прошла Мелиссу Сент-Вилис из США. Поединок прошел в Хельсинки, Финляндия. Во время боя Вальстрем получила несколько рассечений, поэтому не готова стать соперницей Шариповой на ближайший поединок в июне. Но ее команда ответила согласием на предложение провести бой в Монако в октябре после восстановления финской спортсменки.

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